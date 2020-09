Las charlas para prevenir ahogamientos en centros de Canarias serán presenciales y telemáticas

Los centros interesados pueden contactar mail: canarias1500kmdecosta@gmail.com o llamando al teléfono 680 213 646



La Plataforma 'Canarias, 1500 Km de Costa', auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria, colaboradora oficial de ADEAC- Bandera Azul España y con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, anuncia la apertura del plazo de inscripción para el curso 2020-21, de las charlas formativas/informativas y de sensibilización relacionadas con la seguridad en el medio acuático en centros educativos, entidades socio-deportivas de todo el Archipiélago y cualquier otra entidad social, como ya viene realizando desde hace cuatro años.

Dadas las extraordinarias circunstancias sobrevenidas por la COVID-19, los promotores de esta iniciativa de servicio público anuncian que estos encuentros podrán realizarse tanto de forma presencial como telemática, dependiendo de las medidas y recomendaciones que adopten las autoridades sanitarias y educativas de la CCAA.

La propuesta va dirigida tanto a centros públicos como concertados o privados y a todos los niveles educativos (A los padres, en Infantil y Primaria; a estudiantes de ESO, FP, Bachillerato, Educación Superior, clubes deportivos, AAVV, etc.), adoptando como soporte la campaña audiovisual, galardonada con el primer premio del `III Foro Internacional de Turismo de Maspalomas` y que actualmente se proyecta en universidades de distintos países de Latinoamérica, así como en más de 70 establecimientos hoteleros de cinco países.

Alrededor de 7.000 personas de las ocho Islas Canarias y de la Península han participado ya en estos encuentros gracias al apoyo del Cabildo de Gran Canaria. En ellas, tutores y jóvenes aprenderán cómo prevenir accidentes acuáticos, por medio de la proyección de la campaña audiovisual que, en distintos micro clips, recrean las dieciséis situaciones de riesgo más comunes a las que se puede enfrentar un bañista en cualquier entorno acuático.

Los centros interesados en participar pueden contactar: canarias1500kmdecosta@gmail.com o llamando al Tfno.- 680 213 646

El objetivo último es continuar con el compromiso público asumido de inculcar la cultura de la prevención y la seguridad acuática entre el sector de población infanto-juvenil de la CCAA de Canarias, una de las regiones del país con mayor siniestralidad.

El acto está conducido por el periodista, experto en divulgación de seguridad acuática y autor de la Campaña, Sebastián Quintana Galván. La duración total del acto estará en torno a los 60-90 minutos, siempre teniendo en cuenta las sinergias y nivel de atención e interés despertado en cada grupo.

Cada charla se iniciaría con el saludo y presentación para, seguidamente, pasar a la proyección de cada uno de los 16 micro-clips. Al finalizar cada uno de los bloques, pondremos en común las acciones correctas e incorrectas de cada situación, se proyectarán casos reales y los participantes relatarán experiencias vividas, interactuando permanentemente con los estudiantes como partícipes activos del evento. Además, la plataforma canaria enseñará a los estudiantes, cómo actuar ante un atragantamiento.

Es importante destacar que el tono y tratamiento de los mensajes, el nivel y claridad de los conceptos a transmitir en materia de seguridad acuática, irá siempre condicionado al nivel educativo, la edad, condicionantes sociales y otros factores de cada grupo.



Criterios Pedagógicos

El fin último de este circuito de charlas es implementar la cultura de la prevención en el medio acuático (concepto prácticamente inexistente en todos los segmentos poblaciones de España y la Unión Europea), tomando como punto de partida el sector de población infanto-juvenil de las Islas.

El efecto pedagógico estaría amplificado, ya no exclusivamente para el ámbito acuático, sino que se hace extensible al fortalecimiento del concepto de la responsabilidad, del respeto y el valor de la vida propia y de los demás, además de estimular el aspecto de respeto al medio ambiente. Los alumnos, además, serían difusores naturales entre los adultos para inculcarles los conceptos básicos de la cultura preventiva.



Las 16 situaciones de riesgo más comunes

Los estudiantes visionarán en los micro espacios, de 2 minutos de duración cada uno, las dieciséis situaciones de riesgo más comunes en el agua, según el asesoramiento aportado por expertos del 112 Canarias, Guardia Civil, Policía Nacional, UME, Salvamento Marítimo, Policía Nacional, Cruz Roja, ULPGC y profesionales del socorrismo.

Las temáticas de los dieciséis spots son las siguientes: Las graves consecuencias que pueden entrañar no hacer caso a una bandera roja, las peligrosas corrientes de retorno, bañarse en playas sin vigilancia, la necesidad de no descuidar la atención a niños en playas y piscinas, el riesgo que asumen los pescadores en zonas de acantilados, hacer selfies en la costa, los cortes de digestión, los accidentes en deportes acuáticos, de buceo, los peligros de bañarse en una presa, el hacer caso y significado de las banderas verde, amarilla y roja; el `Héroe equivocado', video que recrea la acción del bañista que se lanza al agua para salvar la vida de otro en apuros y los riesgos que entraña, y medidas de seguridad que han de adoptar las personas con movilidad reducida. Asimismo, con la llegada del COVID-19, se ha presentado una nueva forma de interactuar en los espacios acuáticos. No mantener la distancia social o incumplir las medidas de higiene dirigidas a evitar la expansión o contagio del virus, también son factores de riesgo que pueden comprometer la seguridad del bañista.

Auto-protegiéndote nos proteges a todos.