Un 74,8% de los alumnos superan la EBAU en la provincia tinerfeña

Un total de 297 personas de 413 inscritas aprobaron en la fase general de la convocatoria extraordinaria de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En concreto, un 74,81% lograron superar la EBAU en las pruebas celebradas entre los días 10 y 12 de septiembre, en las que 100 resultaron no aptas y 165 no se presentaron.

Por islas, la tasa de aprobados en Tenerife fue del 75%, equivalente a 273 personas, con 91 suspensos y 14 no presentados; en La Palma, fueron aptos 18 (69,23%), no aptos 8 y sin presentarse 2; en La Gomera la tasa de éxito alcanzó el 100%, al pasar la prueba las 6 personas inscritas, mientras que en El Hierro fue del 0%, dado que la única persona que realizó los exámenes no aprobó.

Los resultados por opciones indican que la tasa de aprobado más alta se dio en la modalidad de Ciencias, con un 77,03%, seguida por la de Humanidades y Ciencias Sociales (itinerario Humanidades), con un 75,61%; Humanidades y Ciencias Sociales (itinerario Ciencias Sociales), con un 72,17%; y Artes, con un 63,16%.

Una vez conocidas las mencionadas calificaciones, el alumnado podrá solicitar hasta las 12:00 horas del próximo martes, 22 de septiembre, la revisión y la doble corrección, procedimientos que son excluyentes entre sí; es decir, que los interesados solamente podrán optar por uno de ellos, según la información que ha trascendido.

El primero de los procesos verifica que todas las preguntas han sido clasificadas y se han aplicado los criterios de evaluación, y su resultado no podrá empeorar la calificación inicial.

En cambio, la doble corrección sí podría suponer una modificación de la nota a la baja, pues supone que el examen volverá a ser evaluado por un profesor diferente a quien lo hiciera la primera vez. Las calificaciones definitivas, tras resolverse estos procedimientos, se conocerán el próximo viernes, 25 de septiembre. El alumnado presentado a esta convocatoria tiene la opción de concurrir al procedimiento de preinscripción extraordinaria que se abrió ayer y duraraá hasta el 22 de septiembre. En él se adjudicarán las vacantes que quedaron sin cubrir en el procedimiento ordinario, que en esta ocasión ascienden a un total de 661 plazas en 18 titulaciones de grado diferentes.