Fernando Simón se va a la playa

Días después de disculpar su ausencia en un foro de expertos que se iba a celebrar en La Laguna por problemas de agenda, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, reaparece de vacaciones en Mallorca mientras Madrid prepara los confinamientos selectivos.

El epidemiólogo Fernando Simón se ha convertido en una de las personas más famosas del país. Durante meses millones de españoles han seguido con mucho interés los partes informativos del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. El martes, por citar el ejemplo más reciente, una de las noticias del día fue que Simón había entregado el protagonismo a Silvia Calzón, Secretaria de Estado de Sanidad, por no poder asistir este a su cita semanal con los periodistas.

Su ausencia casi pasa desapercibida de no haber sido por unas fotografías en las que Fernando Simón aparece con el torso descubierto en el enclave marinero de Cala Millor, en la isla de Mallorca. Al parecer, el especialista viajó a las Baleares para participar en la grabación de un programa de Planeta Calleja, popular espacio que presenta Jesús Calleja que se emitirá próximamente.

Además de bucear, Fernando Simón realizó un viaje en globo en compañía de Calleja, quien ante las críticas recibidas se limitó a decir -a través de un tuit- que "con todo el cariño, no doy paseos, hago un trabajo y son muchas las familias que dependen de ello. Nadie prohíbe trabajar, es cuestión de responsabilidad, seguir los protocolos y precaución, y no de prohibición", contestó el presentador al tuit de un médico en el que le advertía: "En Sanidad estamos regular de personal. Le pediría amablemente a nuestro querido Jesús Calleja que de momento no se nos lleve a nadie a sus paseos hasta que escampe un poco", criticó el sanitario horas antes de que Madrid confirmara que prepara confinamientos selectivos debido a un repunte del Covid-19.

Plantón en Aguere

Fernando Simón canceló la pasada semana sobre la bocina un viaje a Tenerife en el que tenía previsto participar en un foro de expertos en el teatro Leal de La Laguna. Entonces, el investigador se escudó en una agenda apretada para quitarse del medio. Días después, con señales preocupantes respecto a los rebrotes en casi todo el país, es noticia por su cameo balear en Planeta Calleja.