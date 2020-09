Respuestas para las principales dudas de las familias

¿Estoy obligado a llevar a mi hijo al colegio?

Si tu hijo tiene más de 6 años (o tiene 5 pero los cumple antes de enero) la escolarización es obligatoria por ley. Cursar primaria y secundaria (hasta los 16 años) es un derecho de los niños y las niñas y un deber de los padres y las madres, algo que no ocurre en los dos ciclos de la educación infantil (0-5 años). El miedo al contagio al coronavirus no exime a los progenitores de su obligación de escolarizar a los hijos. El Ministerio de Educación ha encargado un informe jurídico para estudiar qué hacer con las familias que, a pesar de todo, se nieguen a llevar a sus hijos a la escuela. Muchos colegios han decidido que, en caso de ?absentismo, lo reportarán a la correspondiente consejería de Educación.

¿Cometo un delito si decido no llevarlo?

La Fiscalía ha emitido un comunicado dejando claro que la preocupación por la garantía de la salud es "comprensible y compartida", pero que la asistencia presencial de los alumnos "constituye una obligación ineludible para los padres o tutores de los menores afectados". Y su "desatención voluntaria, injustificada y persistente acarreará las consecuencias legales derivadas del incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad". El absentismo puede constituir un delito de abandono familiar, cometido por los progenitores o tutores, recogido en el artículo 226 del código penal, que se castiga con penas de multa, prisión (hasta seis meses) y pérdida de la patria potestad por un periodo de hasta 10 años. Todo esto es la teoría. Otra cosa es, ?luego, lo que pasa en el día a día de las familias.

¿Puedo hacer una huelga de padres y madres?

Hay progenitores que han decidido convocar una huelga-manifestación a las puertas del centro y no llevar a sus hijos a la escuela. Al menos, el primer día. Es el caso de el ampa de la escuela pública de infantil y primaria Xarblanca, en Marbella. Las familias también se citaron el primer día de colegio en Andalucía para exigir una bajada de ratios y que no haya aulas de 27 alumnos, por ejemplo. En principio, la huelga está prevista solo para un día. Pero el ampa anunció en su momento que no descarta más movilizaciones.

¿Me darán la baja laboral si mi hijo se contagia?

Sí. Será una baja laboral por incapacidad temporal, que consiste en un permiso retribuido con cargo a la Seguridad Social y por el que se percibe entre el 60% y el 75% del sueldo. También cubre a los autónomos, aunque su retribución varía en función de los casos. Si tu hijo no se contagia, pero debe guardar cuarentena porque un compañero de su grupo burbuja sí que ha dado positivo, el Gobierno prepara una modificación legal exprés para que las familias también tengan derecho a esa baja, actualmente no prevista en la legislación laboral. Al menos, así lo confirmó recientemente el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, después de que se barajara también la opción de conceder permisos. Algunas autonomías, además, prevén ayudas directas a las familias, especialmente las más vulnerables.

¿Habrá extraescolares y permanencias?

En muchos colegios sí que seguirán las permanencias, ampliación del horario escolar para que los padres que así lo necesiten de cara a la conciliación puedan dejar antes y recoger después a sus críos. Chequera mediante, claro. Los coles tienen que ver cómo se mantiene la seguridad teniendo en cuenta que en permanencias se suelen mezclar niños de varias clases. Si la climatología lo permite, tenerlos en el patio podría ser una opción. Respecto a las extraescolares, otra actividad que sirve para que los progenitores puedan combinar sus horarios laborales con los escolares, todo depende. Los protocolos oficiales de Madrid y Catalunya las permiten, aunque la ministra de Educación, Isabel Celaá, no se mostró a favor porque implica mezclar estudiantes, con el riesgo de contagio que conlleva. Hay algunas academias que ofrecen extraescolares, como música y danza, que sí han abierto sus puertas, pero han notado que el número de alumnos matriculados ha bajado considerablemente.

¿Pueden los abuelos estar con los nietos?

Sanitariamente no es la mejor opción. Los abuelos son grupo de riesgo y todos deberíamos extremar las precauciones con ellos. Si algo ha demostrado esta pandemia es que el comodín para la conciliación tiene nombre de abuela. Pero hasta que no haya una vacuna deberíamos usar otros comodines. Tampoco se puede amputar la relación abuelos-nietos. Quedemos con ellos, pero con cuidado. Si les vemos, mejor que sea en el parque, al aire libre, donde el riesgo de contagio es bastante menor.

¿Qué pasa con las tardes en el parque?

Algunos docentes están recomendado a las familias que vayan directamente del colegio a casa para evitar los contactos sociales que implican las tardes en el parque. Los espacios abiertos son menos peligrosos que los cerrados o mal ventilados, así que tampoco pasa nada por estar con los peques en el parque. Eso sí, se acabaron las reuniones multitudinarias. Mucho mejor si no te relacionas con nadie o, como mucho, con algún miembro del mismo grupo burbuja. Con mascarilla bien puesta y distancia de metro y medio, igual que deben hacer las mamás, los papás y otros cuidadores.

¿Puedo celebrar una fiesta infantil de cumpleaños?

Mejor en la intimidad. Si es con amigos, que sean pocos y al aire libre. Se acabaron las grandes y ruidosas celebraciones. De cara a los padres, algo bueno tenía que tener la pandemia.