Al menos en dos centros educativos de Tenerife no podrán empezar las clases

Aún no han empezado las clases y ya se confirman los primeros cierres de centros educativos en Tenerife. A la espera de que se sumen otros complejos de la Isla que han trasladado sus incidencias a través del canal reglamentario, las aulas permanecerán cerradas hasta nueva orden en el IES Barranco Las Lajas de Tacoronte y el CEIP Ángel Guimerá de San Juan de la Rambla.

A pesar de que la Consejería de Educación no reconoce esta incidencia, el IES Barranco Las Lajas de Tacoronte sigue a la espera de las instrucciones que le traslade en las próximas horas la Dirección Territorial de Educación para acoger la llegada de alumnos esta semana. El positivo de una profesora, confirmado en el inicio de la semana anterior, activó el protocolo Covid-19 en el centro: todos los docentes que se habían incorporado tras las vacaciones de verano -hay varios de baja- tuvieron que ser sometidos a unas pruebas (PCR) que resultaron negativas en todos los casos.

Comunicado oficial

A pesar de que Educación no quiso confirmar esta incidencia, el 11 de septiembre la dirección del IES Barranco Las Lajas publicó en su web una nota en la que ratificaba el cierre de sus instalaciones. "Les comunicamos que el centro permanece cerrado desde el pasado 9 de septiembre y continuará en la misma situación hasta que las circunstancias varíen. Estamos pendientes de las instrucciones que nos transmitirá la Dirección Territorial para poder ofrecerles más información", refleja el comunicado 48 horas después de que cerrara sus puertas, y sin que aún se hubiera recibido ninguna indicación sobre las perspectivas de cara a la semana que hoy comienza.

A pesar de que todos los resultados fueron negativos, el equipo docente del IES Barranco Las Lajas permanece en sus casas a la espera de recibir una contraorden. De hecho, en la nota que se puede leer en su página oficial se subraya un mensaje de disculpa dirigido a padres y alumnos: "Les pedimos disculpas de antemano por las molestias e incertidumbres ocasionadas por esta situación y les informaremos puntualmente sobre las nuevas fechas en las que podamos iniciar nuestra actividad con normalidad"

Modificación del comunicado

Entre la jornada del sábado y la del domingo se introdujo un cambio en el comunicado del centro educativo tacorontero, que no aclaraba nada sobre el comienzo de las clases pero sí en relación al trabajo que están realizando los docentes. "Continuamos con nuestra actividad educativa y organizativa de forma no presencial", se añade entre el primer y segundo párrafo.

La dirección del IES Barranco Las Lajas, eso sí, deja claro en el comunicado que "la atención telefónica con el centro no se puede realizar con normalidad, por lo que les atenderemos en la dirección de correo electrónico secretariaiesbarrancolaslajas@gmail.com. A la espera de la decisión que tome Educación (la opción de clases online no es una alternativa hasta que no se cubran las vacantes en la plantilla), integrantes de la comunidad escolar pertenecientes a este centro han expresado sus dudas "sobre un inicio de la actividad que a estas horas consideran incierto". Por su parte, desde Educación se quiere trasladar un mensaje de tranquilidad argumentando que "este centro no está cerrado porque las clases aún no han comenzado". La realidad a día de hoy, no obstante, es que los docentes no acuden de forma presencial a su puesto de trabajo y el "segundo" comunicado sigue en la web.

San Juan de la Rambla

El caso del CEIP Ángel Guimerá de San Juan de la Rambla se conoció a partir de un comunicado oficial del consistorio en el que se subraya que "el comienzo del curso se ha pospuesto por un problema sanitario relacionado con el Covid-19". Educación, que tampoco confirma el cierre, ha aplicado el mismo protocolo que se desarrolla en el IES Barranco Las Lajas después de que se detectara un positivo en la nómina de profesores.

Fuentes oficiales de otros centros de la Isla han ratificado a este periódico que desde mitad de la pasada semana han trasladado a la Consejería de Educación una batería de incidencias que, por el momento, no han tenido las mismas consecuencias que el IES Barranco Las Lajas (Tacoronte) y el CEIP Ángel Guimerá (San Juan de la Rambla). Algunas de esas "quejas" están directamente relacionadas con el cumplimiento del protocolo Covid-19. El IES Mencey Acaymo de Güímar, por ejemplo, ya ha informado que "no podríamos cumplir con las medidas que exige la normativa si la Consejería de Educación no refuerza el servicio de limpieza".

Los padres del CEIP El Draguillo de Santa Cruz, igualmente, denuncian que aún no están disponibles los extras de limpieza comprometidos por el Ayuntamiento. La cascada de peticiones es incesante desde todos los puntos de la Isla en las horas previas al inicio de un curso que estará marcado por la crisis sanitaria.