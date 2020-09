Los españoles no son blancos, según el New York Times

La gran comidilla del domingo en las redes sociales está siendo un reportaje del New York Times, en el que calificaban, según sus razas, a las 922 personas más poderosas del mundo. El medio destacaba que el 80% de estos poderosos eran de raza blanca, no obstante, en esta porcentaje de raza blanca, no entraban los españoles.

Algo que ha sido muy comentado en Twitter, y sobre el que algunos sociológos han intentado explicar. El más sonado, el sociólogo de la Universidad de Chicago, René D. Flores, que apuntaba en su cuenta oficial de Twitter que esto se debía a que en Estados Unidos, "Se tendía a clasificar a cualquiera cuyo apellido suene 'hispano' como no blanco".

En este sentido, personas como Pablo Isla, Consejero Delgado de Inditex y de Madrid, o John Garamendi, de origen vasco, forman parte de ese porcentaje de personas poderosas que no son blancas para el medio.