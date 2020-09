El 1-1-2 recuerda extremar las precauciones a la hora de asistir a un accidentado

Todos los ciudadanos podemos ser testigo de una emergencia y convertirnos en el primer interviniente. La atención inicial que podemos prestar a un afectado será vital para su supervivencia y podrá evitar graves secuelas, especialmente si se encuentra en parada cardiorrespiratoria. El Servicio de Urgencias Canario (SUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, nos recuerda cómo poner en práctica la cadena de supervivencia hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Si queremos ayudar, lo primero que debemos hacer será protegernos a nosotros mismos y a los demás y no olvidarnos de que vivimos en una pandemia por Covid-19. En este sentido, es imprescindible llevar puesta la mascarilla y nunca retirar la del afectado. A continuación, debemos observar qué ha pasado y las condiciones en la que se encuentra la persona. Si no respira y está inconsciente, es decir, aparentemente parece que duerme y no responde, todo indica que se encuentra en parada cardiorrespiratoria y debemos actuar con rapidez comenzando a practicar maniobras de reanimación. Es de vital importancia llamar inmediatamente al 1-1-2 para que un coordinador sanitario del SUC pueda valorar la situación y dar las indicaciones a seguir.