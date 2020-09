Una pizzeria de Tenerife, entre las 50 mejores de Europa

Pizzas, pastas, rissotos... todo el mundo conoce bien buena parte de la gastronomía italiana. Sin embargo, la cocina del país de la "bota" es mucho más que eso. Las recetas italianas son un reflejo de la diversidad regional y la cultura gastronómica de Italia, así como de su larga historia. Los ingredientes que se emplean se incluyen dentro de la popular dieta mediterránea, lo que hace que sus platos sean imitados en todo el mundo, principalmente por sus sabores únicos. Alrededor de todo el globo existen restaurantes especializado en el puchero italiano y cada uno con su peculiaridad y distinción. En Canarias, un territorio con multitud de adeptos a esta gastronomía, existen innumerables establecimientos donde poder disfrutar de los sabores del país de la bota.

50 Top Pizza, la guía italiana donde poder encontrar contenidos sobre las mejores pizzerías del mundo, ha publicado su lista con las 50 mejores pizzerías de Europa en el año 2020, entre las que se encuentra una canaria.

Se trata del Oro Di Napoli, en Tenerife, que ocupa el puesto 36, y es además la quinta pizzería española de la lista.



Listado de las 50 mejores pizzerías

Las 50 mejores pizzerías de Europa, según Top 50 Pizza, están repartidas por todo el mapa. La lista es la siguiente:

1. 50 Kalò Di Ciro Salvo Pizzeria London, Londres.

2. Via Toledo Enopizzeria, Viena.

3. Bijou, París.

4. Bæst, Copenhague.

5. La Pizza È Bella, Bruselas.

6. Malafemmena, Berlín.

7. Lilla Napoli, Falkenberg.

8. NNea, Ámsterdam.

9. Pizzeria Luca, Copenhague.

10. Fratelli Figurato, Madrid.

11. Kytaly, Ginebra

12. La Bottega Siciliana, Moscú

13. L'Antica Pizzeria, Londres.

14. Daroco Bourse, París.

15. Pizzeria Luca, Helsinki.

16. Cirillo's, Dublín.

17. 60 Secondi Pizza Napoletana, Monaco.

18. Oi Vita Pizzeria, Londres.

19. Faggio Pizzeria, París.

20. Vinoteket, Oslo.

21. The Dough Bros – O'Connells, Galway.

22. Forno D'Oro, Lisboa.

23. 'O Ver St. James's, Londres.

24. Araldo Arte Del Gusto, Madrid.

25. Vicoli Di Napoli, Londres.

26. Guillaume Grasso La Vera Pizza Napoletana, París.

27. Dalmata, París.

28. MadreLievito Llacuna, Barcelona.

29. Peppe Pizzeria, París.

30. La Piola Pizza, Bruselas.

31. Acqua & Farina, Lugano.

32. La Balmesina, Barcelona

33. Double Zero Neapolitan Pizza, Mánchester.

34. Positano, Kiev.

35. Sodo Pizza, Londres.

36. Oro Di Napoli, Santa Cruz de Tenerife.

37. Paesano Pizza, Glasgow.

38. 450°C, Turku.

39. NAPLES Authentic Neapolitan Pizza, Fürth

40. Pizza Nuova, Praga.

41. 450 Gradi, Lidingö.

42. De Superette Pizza, Gante.

43. Scrocchiarella, Moscú.

44. Belli Di Mamma, Budapest.

45. Majstor L Margarita, Belgrado.

46. Pizza 22 Cm, Moscú.

47. Animaletto Pizza Bar, Bucarest.

48. Nonna Pizzeria, Varsovia.

49. Ave Pizza, Varsovia

50. Kaja Pizza Köök, Tallín.