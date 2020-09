Armas defiende que el curso escolar 2020-2021 arranque el 15 de septiembre

La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, anunció ayer que el curso escolar 2020-2021 comenzará en las fechas previstas, pero es probable que no se haga de manera presencial en Gran Canaria, Lanzarote o El Hierro. No obstante, será el Consejo del Gobierno de Canarias el que decida en su reunión de hoy jueves si el curso escolar no universitario comienza de forma presencial en todas las islas, ha dicho Manuela de Armas en comisión parlamentaria.

El calendario de inicio del curso, a expensas de la decisión que adopte el Gobierno en función de la situación epidemiológica en estas tres islas por el Covid-19, es que los alumnos de Infantil y Primaria se incorporen el martes 15 de septiembre; el miércoles 16, los alumnos de ESO y Bachillerato; y el día 17, Formación Profesional y otros ciclos formativos.

Los sindicatos mayoritarios en la enseñanza en Canarias, caso de ANPE, Stec-IC y CCOO, han exigido al Gobierno canario, con amenaza de movilizaciones, que las clases no comiencen de forma presencial el día 15 hasta que los centros sean seguros, y se les dote de recursos suficientes.

La consejera indicó además, en respuesta a la diputada del grupo Mixto Vidina Espino, de Ciudadanos, que en la reunión del Consejo de Gobierno también se decidirá si se harán PCR a profesores y alumnos o qué tipo de cribaje se llevará a cabo. La realización de PCR a los docentes fue descartada la pasada semana en la última reunión del Consejo.

La diputada Vidina Espino también destacó la importancia de bajar los ratios de alumnos, que en Canarias se ha establecido en 25 estudiantes por docente, y para ello, destacó, es preciso contratar más profesores. Indicó además que se precisan 3.200 profesores más, mientras que desde el Gobierno de Canarias se habla de contratar 2.500, por lo que pidió a Manuela Armas que "pelee" por los 700 que hay de diferencia.

Y recordó que no es lo mismo guardar la distancia de seguridad en barracones de 40 metros cuadrados que además tienen problemas de ventilación, que hacerlo en aulas de 70 metros cuadrados.

La diputada de Ciudadanos criticó que los colegios no han recibido dinero para comprar geles y otros elementos, y denunció que no se haya pedido la contratación de enfermeros. La consejera replicó que entre ayer miércoles y hoy jueves se pagará a los colegios 1.500 euros para la comprar de geles. En cuanto al personal de enfermería dijo que no se pueden contratar porque no hay oferta.