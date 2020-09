Se saca esta foto con su pareja y muere cinco minutos después

Trágico suceso que nos llega hoy desde Brasil. João Guilherme Torres Fadini, un joven empresario de 24 años, y su novia, Larissa Campos, de 25, estaban celebrando en Sao Paulo junto a sus amigos su reciente compromiso matrimonial. Sin embargo lo que tenía que ser un gran día, acabó de la peor formal. João se dispuso a darse un baño en el embalse de la presa de Itupararanga, cuando desapareció en las aguas del embalse mientras hacía una carrera con sus amigos.



Todos fueron saliendo del agua poco a poco, excepto Joao, que no había salido del agua como el resto. Tras no poder encontrarle llamaron a los servicios de emergencia y los buzos encontraron su cuerpo sin vida. Se cree que el consumo de alcohol podría haber sido causa de la muerte del joven.





Su pareja relató todos los acontecimientos: "Nos habíamos sacado fotos en ese momento. Me había besado cinco minutos antes de que todo ocurriera. Me dijo 'esperame', que me amaba y se metió a nadar con nuestros amigos", relató Larissa. "Todos estamos paralizados y perturbados, pero tenemos la firme esperanza de que él será nuestra fuerza y nos cuidará siempre".