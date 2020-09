Estos son los nuevos fichajes de 'El Hormiguero'

'El Hormiguero', el programa más popular de la televisión española, volverá con su nueva temporada el próximo 7 de septiembre con la baja de Cristina Pedroche, que no estará en esta nueva temporada del programa de Antena 3 porque aseguraba que su sección ya no daba para más, y que al no tener ahora una buena sección, estará en 'barbecho' un par de meses.



Así que no se despide de manera definitiva, pero sí por un tiempo. Lo que sí que ha hecho el programa es anunciar sus nuebos fichajes como colaboradores para esta nueva etapa del programa presentado por Pablo Motos. El gran fichaje de esta nueva temporada será el de Tamara Falcó, quien desde que ganó 'MasterChef Celebrity' ha incrementado en gran medida su popularidad. Tendrá una sección sobre moda, cocina y protocolo,y sin duda es el fichaje más importante del formato.





Los otros fichajes del programa para esta temporada son el actor Carlos Iglesias y Twin Melody, dos gemelas tiktokers que cuentan con más de 14 millones de seguidores. Estas personalidades se unirán a los ya habituales Pilar Rubio, Luis Piedrahita, Nuria Roca entre otros.