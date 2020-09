Las familias especialmente sensibles al virus piden opciones de docencia 'online'

Educación online para alumnado, profesorado y familias especialmente sensibles ante el Covid-19. Esa es la sencilla demanda de miles de familias ante el nuevo curso escolar. Son muchas las incertidumbres que se plantean ante la vuelta a las aulas y lo que harán todas aquellas personas con especial riesgo al virus es una de las que más preocupan. La médico tinerfeña Carmen de la Rosa es madre de un joven de 15 años que ha de volver al colegio en poco más de una semana pero ella tiene inmunodeficiencia y le preocupa lo que ocurrirá cuando su hijo comparta clase con otros 24 compañeros y crezcan las posibilidades de que el virus entre en su casa.

Es por esa razón que hace unas semanas inició una campaña en Change.org para solicitar al Ministerio de Educación y a las consejerías de las diferentes comunidades autónomas alternativas de docencia online para familias que se encuentren en casos similares al suyo. Ya ha obtenido más de 2.300 apoyos. Pero su petición no es la única. Estos días proliferan muchas otras similares a lo largo y ancho de las redes sociales. Lo que solicitan es sencillo: una propuesta de flexibilidad educativa y que el sistema se adapte a las necesidades de las familias y los docentes gracias a la puesta en marcha de medidas adecuadas.

Carmen de la Rosa puede teletrabajar en la actualidad puesto que pertenece a un grupo de riesgo pero su hijo tendrá que comenzar en breve las clases presenciales y eso echará por tierra todas las precauciones que han tenido hasta el momento. Ante esta situación, la tinerfeña se ha informado de los protocolos que se han puesto en marcha para garantizar la seguridad de los grupos de riesgo en los centros escolares, pero afirma que no son suficientes.

Las personas que tengan factores de riesgo podrán acudir a clase si su enfermedad se encuentra estabilizada, si llevan unas medidas de seguridad y control rigurosas y si no hay un informe médico que especifique que no pueden acudir al centro escolar. Sin embargo, no se ofrecen más alternativas. "Es muy complicado cumplir con las medidas de control de manera rigurosa si se trata de menores de edad", recuerda la médico tinerfeña, quien también lamenta que las autoridades no ofrezcan más alternativas además de las clases presenciales. Además de la falta de concreción en los protocolos para las personas de riesgo, estos documentos no contemplan la posibilidad de que el docente o el alumno sean personas sanas y que el factor de riesgo lo tengan individuos convivientes.

Carmen de la Rosa recuerda la necesidad de bajar las ratios -en Canarias está situada en 25 alumnos por aula- para otorgar algo más de seguridad a las clases presenciales pero incide en que lo realmente importante es que se ofrezca una opción online desde las primeras semanas del curso, aunque no se den casos de confinamientos parciales. La médico considera que esta es la "única forma de garantizar que los menores no tendrán que acudir a las aulas sin saber cuáles son las medidas de seguridad porque, por muchas que pongan, en los colegios será muy difícil controlar el virus", afirma.

En su caso, Carmen de la Rosa solicitará al centro escolar al que acude su hijo que se le facilite educación online porque no cree que sea seguro para ella que acuda a las clases presencialmente. En este sentido, recuerda que en la actualidad existen diversas plataformas de padres a lo largo de toda España que solicitan lo mismo que ella: "No solo existen más factores de riesgo que los que se están teniendo en cuenta sino que además hay mucho miedo, y es algo normal".

Así, muchas familias en una situación similar a la de la tinerfeña ya se han puesto en contacto con abogados para tramitar las peticiones con su respaldo. "Ahora mismo yo no tengo clara la estrategia legal que voy a seguir pero sí sé que tengo bastantes opciones porque el derecho a la salud es algo que existe, es algo real", sostiene Carmen de la Rosa.

La médico indica que las cosas se han hecho de diferente manera a lo largo de toda la geografía española, aunque muy pocas comunidades han regulado este problema que afecta a tantas familias. "Hay zonas en las que se ha contratado a un mayor número de profesores, donde se han bajado las ratios o donde se ha considerado la posibilidad de dar clases al aire libre", enumera la médico quien recuerda que, en crisis sanitarias como la que vive el país en la actualidad, "lo importante es que las personas tengan opciones entre las que elegir porque nos encontramos ante una situación excepcional y por eso hay que flexibilizar las posibilidades, sobre todo en un sector tan sensible como la educación".