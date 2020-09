Canarias baja la incidencia de contagios de portadores del virus por debajo de una persona

Canarias ha conseguido reducir el promedio de personas que contagia cada portador del coronavirus por debajo de uno, cuando había llegado a estar en cifras de cinco, lo que sugiere que las medidas que ha ido tomando desde mediados de agosto para frenar los brotes surten efecto.

En una entrevista en Canarias Radio, el presidente de la comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres ( PSOE), ha recordado que en estos momentos Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro están en tasas de nuevos casos por semana de más de 100 por cada 100.000 habitantes, por lo que siguen vigentes en las tres islas las normas reforzadas que, por ejemplo, prohíben cualquier acto con más de 10 personas.

También ha señalado que, tras el cierre del ocio nocturno a mediados de agosto, ya no se han vuelto a detectar brotes asociados a ese sector, sino que ahora los nuevos contagios tienen que ver con las relaciones sociales de cada persona en su ámbito de movimiento.

El Gobierno de Canarias va a valorar este jueves esa situación y los diferentes factores sobre la mesa para determinar cómo se afronta el inicio del curso escolar, ha añadido, para el que sigue en vigor la fecha del 15 de septiembre y la opción de que las clases sean presenciales siempre que sea posible y, sobre todo, en los primeros niveles educativos (Infantil y Primaria).

"Todos estamos preocupados porque queremos que vayan seguros y que no haya contagios. ¿Se puede afirmar que no va a haber ningún contagio en ningún colegio de las distintas islas? No lo puedo afirmar, sería una estupidez pensar que no va a haber contagios en el día a día", ha señalado el presidente.

Sin embargo, ha añadido, sí que se pueden tomar medidas de prevención y por ello se han diseñado protocolos específicos, se ha contratado a 3.000 docentes más y se han reforzado servicios auxiliares a la enseñanza, como la limpieza y los comedores, y según las circunstancias, se van a hacer cribados de los docentes", ha apuntado Torres.

El presidente de Canarias no ha descartado que se tomen medidas diferentes por islas, en función de su situación, pero sí ha dejado claro cuál será el principio de actuación: " Infantil y Primaria tendrán prioridad en la enseñanza presencial sobre Secundaria y Bachillerato. Por tanto, si en un momento determinado la contagiosidad aconseja optar por la enseñanza no presencial, serán los mayores los que no tengan presencial".