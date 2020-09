Canarias contrata a 2.500 profesores adicionales para el nuevo curso

El Gobierno de Canarias contratará a 2.500 profesores adicionales al menos durante el primer trimestre del curso escolar que comenzará en menos de dos semanas. En concreto, la Consejería de Educación ha calculado la necesidad de contar con 1.700 nuevos docentes para Secundaria -para garantizar así que se cumple la distancia interpersonal de un metro y medio en todo momento en los centros escolares- y 800 maestros para Infantil y Primaria, con el objetivo de ofrecer apoyo educativo al alumnado que así lo precise, así como a los equipos educativos, y garantizar la viabilidad de los desdobles de las aulas con mayor número de alumnos. La renovación de estos profesores se hará de manera trimestral y dependiendo de cómo evolucione la pandemia de coronavirus.

Todas las modificaciones en el sistema educativo necesarias para afrontar el nuevo curso escolar, que pasan por la adquisición de dispositivos, contratación de docentes e implantación de planes digitales, se pondrán en marcha gracias a los 2.000 millones de euros dedicados a educación que transferirá el Estado a las comunidades autónomas a través del Fondo Covid. El Gobierno de España firmó ayer la orden para iniciar la transferencia a las diferentes regiones.

Plan de digitalización. La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, dio a conocer ayer los detalles del nuevo curso escolar en el Archipiélago, que contará con un plan de digitalización que podrá ponerse en marcha a partir del próximo día 15 si la evolución de la pandemia no permite el inicio de las clases presenciales. Este programa estará compuesto por aulas virtuales que se pondrán en marcha gracias a la firma de convenios con Google y Microsoft, y la inversión de más de once millones y medio de euros y la compra de más de 24.500 dispositivos que permitirán paliar la brecha digital en las Islas.

Este plan de digitalización para la educación del siglo XXI era un programa ya ideado por la Consejería desde hacía tiempo pero y la crisis sanitaria ha obligado a acelerar su finalización y a dotarlo de recursos humanos y económicos en las últimas semanas. El director general de Ordenación, Innovación y Calidad, Gregorio Cabrera, recordó ayer que "la creación de las aulas virtuales ha sido una de las grandes demandas de la comunidad educativa". Asimismo se habilitarán recursos educativos digitales que se podrán emplear tanto si la docencia se ofrece de manera presencial como online.

Formación. Este plan también contempla la formación de toda la comunidad educativa. En este sentido, Gregorio Cabrera destacó la necesidad de ayudar a las familias para que sepan manejar estas nuevas herramientas. Y es que este sistema está preparado para ofrecer docencia en el caso de que se tenga que optar por clases online debido a un confinamiento pero también si un único alumno ha de quedarse en casa por cualquier otro motivo.

Brecha digital. En cuanto a la brecha digital, Cabrera avanzó que con las adquisiciones previstas para los próximos meses, se habrá realizado una inversión total de caso once millones y medio de euros, lo que se traduce en más de 24.500 dispositivos. En concreto, se habrán adquirido tras esta crisis sanitaria unos 13.000 ordenadores portátiles y otras 9.000 tabletas, todas con conectividad propia, y con una inversión de más de diez millones y medio de euros, con cargo al programa Educa en Digital.

Además, a través de los fondos Feder se adquirirán unos 2.500 dispositivos más. Gregorio Cabrera recordó que el pasado año ya se compraron otros 4.000 dispositivos, por lo que el Archipiélago está preparado para la docencia virtual que traería aparejado un confinamiento parcial puesto que el total de dispositivos adquiridos supera el número total de familias que pueden tener problemas de conectividad en la actualidad.

Colaboración de las familias. Manuela Armas solicitó ayer la colaboración de las familias canarias para que el próximo curso escolar se desarrolle, en la medida de lo posible, con tranquilidad y seguridad. Por eso, avanzó que los progenitores deberán tomar la temperatura de sus hijos antes de que vayan a clase. Además, es recomendable que los niños lleven mascarillas con sus nombres y otra más de repuesto en sus mochilas.

Nuevas figuras. Los centros escolares contarán con nuevas figuras dentro de sus equipos educativos. Al responsable Covid anunciado en el protocolo de prevención de la Consejería de Educación se suma ahora el responsable TIC. Este último será el encargado de desarrollar el plan digital con el que deberá contar cada centro, y que completará el ambicioso programa lanzado por la Consejería. Educación establecerá además coordinadores zonales que apoyarán el desarrollo de estos programas y colaborarán con los centros.

Servicios complementarios. Muchos padres han reclamado a lo largo de los últimos meses que el próximo curso escolar cuente con todos los servicios habituales para garantizar la conciliación familiar y laboral. En este sentido, Armas recordó que la Consejería está ultimando el protocolo que regirá el servicio de acogida temprana. "Se trata de un encargo complicado porque los menores que se benefician de esta acción no pertenecen a los mismos grupos de convivencia estable, por lo que hay que destinar grandes espacios a la acogida temprana para hacerlo de la forma más segura posible y, además, luego hay que garantizar la limpieza total de la zona", relató Armas, quien precisó que para ello, y para garantizar la limpieza de todas las áreas de los centros educativos, se contratará al menos a una persona por centro para que, por primera vez, trabaje en jornadas de ocho horas, de 08:00 a 16:00 horas.

En cuanto a las actividades extraescolares, Armas confirmó que este curso escolar contaría con este servicio pero recordó que su organización no depende de la Consejería de Educación, que únicamente facilitará los protocolos sanitarios. Otro de los servicios necesarios para garantizar la conciliación familiar y laboral es el comedor escolar, que podrá ponerse en marcha gracias a las contratación de 400 auxiliares y la instalación de mamparas.

Adaptación curricular. A pesar de que la consejera no entró a valorar si es necesario modificar los curriculum, tal y como viene solicitando parte de la comunidad educativa, sí solicitó la realización de evaluaciones iniciales que "son clave siempre, y más este año, después de tantos meses de docencia virtual". Así, avanzó que el resultado de estas evaluaciones iniciales permitirá a los docentes adaptar las materias del próximo curso escolar.

Escolarización obligatoria. Al igual que ha hecho la ministra de Educación, Isabel Celaá, la consejera canaria recordó ayer que la escolarización es obligatoria para los menores entre los 6 y los 16 años. En el nuevo curso escolar se seguirá el protocolo que se ha venido desarrollando hasta ahora: si un alumno falta en reiteradas ocasiones a clase, el centro lo comunicará a los asuntos sociales del ayuntamiento que corresponda y este área realizará un seguimiento del caso. Sin embargo, dado que son muchos los padres de toda España que recelan de llevar a sus hijos al colegio a partir de este mes por la incertidumbre sanitaria, el Gobierno ha solicitado a la Abogacía General del Estado un informe en el que se especifique la forma de proceder y las consecuencias en el caso de que los padres no lleven finalmente a sus hijos a clase.

Pruebas para la comunidad educativa. A pesar de que el Gobierno de Canarias había anunciado que realizaría pruebas PCR a docentes y alumnado, esta medida aún está en el aire. La consejera de Educación avanzó que será en el Consejo de Gobierno que se celebra mañana cuando se tomará esta decisión dependiendo en todo caso de la situación sanitaria del Archipiélago durante las próximas semanas. Además, reconoció que el Ejecutivo regional apuesta en la actualidad por el pool testing, es decir, por los test de agrupamiento que aplican una única prueba a un grupo.

Profesorado especialmente sensible. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias remitió a mediados del mes de mayo un cuestionario a la comunidad docente para detectar al personal especialmente sensible al coronavirus. A lo largo de todos estos meses, y a través del grupo hospitalario Quirón Salud, se ha establecido el mapa para ubicar a esos profesionales que no podrán desarrollar su trabajo de manera normal. En Canarias, fueron unos 6.000 los docentes que declararon tener alguna patología que los hace especialmente sensibles al Covid-19 y el Ministerio de Sanidad ha establecido cuatro categorías para diferenciar a estos docentes, dependiendo de sus afecciones. Finalmente serán menos de diez profesores en todo el Archipiélago los que no se puedan incorporar de ninguna manera a su trabajo presencial, pero se ha garantizará en todo momento que puedan desarrollar su labor de manera telemática.