Canarias deja en el aire la vuelta a clase

Canarias decidirá el jueves de la próxima semana si las clases presenciales en el Archipiélago arrancan finalmente el día 15. Así lo avanzó ayer el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en una entrevista en la Cadena Cope en Canarias y lo confirmó más tarde la consejera de Educación, Manuela Armas, durante una comparecencia en el Parlamento. Será el día 10 cuando se celebre el Consejo de Gobierno en el que el Ejecutivo regional decida si arranca el curso escolar con normalidad, dependiendo de la evolución de la pandemia del coronavirus en cada una de las Islas.

"A día de hoy, si me preguntaran si mañana [por hoy] han de empezar las clases presenciales, yo diría que en Lanzarote, Gran Canaria y El Hierro no deberían abrir los centros", sentenció la consejera, quien explicó que las decisiones se tomarán dependiendo de cómo evolucionen los contagios y rebrotes en cada una de las Islas. Armas afirmó que "Canarias ha hecho un gran papel y, aunque no podemos garantizar que haya cero contagios, hemos realizado una apuesta firme por todas las medidas sanitarias para tratar de tener un curso lo más tranquilo posible".

La consejera añadió que "Canarias es la comunidad autónoma que más ha apostado por la presencialidad de cara al nuevo curso porque, mientras que en otros territorios la presencialidad termina en 2º de ESO, nosotros queremos que las clases sean presenciales hasta 2º de Bachillerato". No obstante, precisó que la Abogacía General del Estado está preparando un informe que permite regular las faltas que se cometan en lo relacionado con la asistencia a clase y el abandono escolar.

Y es que en los últimos días han sido muchos los padres en toda España que se han mostrado reacios a llevar a sus hijos a clase dada la inseguridad sanitaria. La Consejería de Educación recordó ayer, asimismo, que los centros educativos privados no universitarios de Canarias han de cumplir del calendario escolar y de las fechas de inicio y finalización de la actividad lectiva, no pudiendo en ningún caso iniciar las clases antes del día 15.

El grupo Nacionalista Canario solicitó ayer la comparecencia de la consejera de Educación sobre las medidas para comenzar el curso escolar con la mayor normalidad posible. Durante la mañana, la mayoría de los grupos con representación en el Parlamento se mostraron de acuerdo en la creación de un responsable Covid en los centros pero solicitaron que este tenga un perfil sanitario y no sea miembro del equipo educativo. En esa misma línea, Armas salió al paso de las críticas ante la necesidad de implantar la figura de la enfermería escolar: "No hay enfermeros en lista de espera para poder contratarlos".

A falta de 15 días para ese posible inicio de las clases, aún no se conoce el número exacto de profesores que la Consejería estaría dispuesta a contratar para reforzar las plantillas. Sin embargo, Armas adelantó que, en cualquier caso, esas contrataciones serán trimestrales. "Dado que no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia, hemos decidido contratar a los profesores de este modo y esperamos que la primera tanda se pueda nombrar la próxima semana", indicó.

Armas añadió que en las próximas semanas se hará llegar a las familias un tutorial y una guía de recomendaciones a sus domicilios para que conozcan todas las medidas adoptadas por las consejerías de Sanidad y Educación de cara al inicio del curso. En casa, recordó, los padres tendrán que tomar la temperatura a los menores antes de acudir a clase y "en ningún caso podrán asistir con unas pocas décimas de fiebre", sentenció. Tras el acceso al aula, se volverá a tomar la temperatura del alumnado con termómetros infrarrojos para los que, avanzó, ya existe una dotación económica para su adquisición.

Para su llegada a los centros, aunque la consejera aconsejó que el alumnado se traslade a pie o en bicicleta, el transporte escolar convencional contará también con un protocolo de seguridad a través del cual todas las personas que viajen en guagua tendrán que llevar mascarilla. Los asientos estarán preasignados y el responsable del transporte facilitará gel hidroalcohólico a los menores.

Una de las decisiones que tomaron las comunidades autónomas junto con los ministerios de Sanidad y Educación la pasada semana obliga a todos aquellos alumnos mayores de seis años a llevar mascarilla en todo momento. Manuela Armas recordó ayer que tanto si se trata de grupos burbuja -para las clases de hasta 4º de Primaria-, como si son estudiantes de Secundaria que han de mantener la distancia interpersonal de metro y medio, "todos tendrán que llevar mascarilla" y recordó que es una medida que se llevará a cabo en todo el territorio español. No obstante, puntualizó que, "si a lo largo del curso la evolución de la pandemia y los índices de contagio lo permiten, podrían rebajarse esas medidas". El uso de mascarillas se completará con el lavado de manos cinco veces al día y con la ventilación de las aulas. La Consejería de Educación también pondrá a disposición de los centros durante esta semana toda la señalética necesaria para instalar en los centros.



Contratación

Uno de los servicios que la Consejería de Educación tendrá que adaptar de cara al nuevo curso será el de limpieza. A través del Servicio Canario de Empleo, el Ejecutivo regional contratará personal para que por primera vez permanezca en los centros escolares en jornadas de ocho horas, asegurando que haya servicios de limpieza desde las 08:00 y hasta las 16:00 horas.

Otro de los servicios de mayor desembolso económico será el de comedor. Armas adelantó que las medidas impuestas permitirán que se mantengan prácticamente los mismos grupos que en cursos anteriores aunque se instalarán mamparas de seguridad para separar los diferentes grupos burbuja durante un mismo turno. Para poder ofrecer este servicio con todas las garantías, la Consejería de Educación contratará a 400 auxiliares de comedor para reforzar las plantillas de los centros.

En cuanto a los recreos, se mantendrán en ellos los grupos burbujas, los espacios al aire libre tendrán que ser parcelados y los grupos se organizarán para que salgan en horarios diferenciados. La consejera de Educación recordó que será muy complicado poder ofrecer actividades extraescolares dadas las circunstancias actuales de la pandemia y por eso adelantó que se está trabajando en un servicio de recogida tardía hasta las cuatro de la tarde para facilitar la conciliación familiar y laboral. "Esta medida se podrá llevar a cabo también gracias al refuerzo que preparamos con la plantilla del personal de limpieza", afirmó la consejera.