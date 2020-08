Cataluña registra 1.527 casos y nueve fallecidos más en las últimas 24 horas

Cataluña ha registrado hasta este domingo 129.923 casos confirmados acumulados de coronavirus, 1.527 más que en el recuento del sábado, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos totales asciende a 13.013, 9 más que los registrados el sábado: 7.171 en hospital o centro sociosanitario, 4.134 en residencia, 824 en domicilio y 884 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 665, lo que supone un aumento de 21 respecto al sábado. Un total de 136 pacientes se encuentran ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 7 más que en el balance anterior. Asimismo, las tasa del riesgo de rebrote ha subido del 197,51 del sábado al 200,87 de ayer. En las residencias de ancianos ha habido hasta ahora 17.435 personas que han dado positivo, de las que 6.425 han muerto y 28 se encuentran actualmente ingresadas.

Sin embargo las personas que han dado positivo en la Covid-19 en las últimas horas en Euskadi han bajado hasta las 673, 193 menos que en la jornada anterior, un descenso que se produce tras tres días consecutivos con las cifras más altas de contagios de toda la pandemia. En esta comunidad autónoma otros 32 enfermos ingresaron en los hospitales, 12 menos que los que lo hicieron el día precedente, y 33 permanecen en las UCIs, uno más. Desde el pasado lunes el número de positivos detectados a través de pruebas PCR ha seguido una tendencia ascendente hasta que el pasado sábado, las cifras de contagios han dado un pequeño respiro al descender en casi 200 los infectados.

El miércoles y el jueves, con 764 diarios ambos días, se alcanzó un nuevo récord de contagios que fue superado de nuevo el viernes con 866 casos detectados a través de 10.004 pruebas PCR, también el número más alto de test realizados en Euskadi.

Vizcaya concentra el mayor número de personas positivas diarias como ocurre desde hace semanas, con 359 casos nuevos, 180 menos que el dato anterior, mientras que en Gipuzkoa se han notificado 182 (28 menos) y en Álava han subido a 128 (16 más). Otros 4 son de personas con residencia fuera de Euskadi.

En una entrevista publicada ayer, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, descartó volver al confinamiento total porque "nada hace pensar que España vuelva a una situación como la de marzo" ya que hay un incremento de casos que hay que controlar "pero que hoy por hoy no amenaza el sistema sanitario".

Las palabras del ministro

Salvador Illa atribuye este incremento de contagios de Covid "a la movilidad desde el fin del estado de alarma y al sistema de detección precoz que es mucho mejor que el de hace unas semanas". "No estamos como en marzo", insiste el ministro, que explica que "más de la mitad de los casos detectados son asintomáticos, la media de edad es mucho más baja (en torno a 40 años), casos más leves, la presión hospitalaria ronda el 5% y, afortunadamente, el número de fallecimientos es muy distinto al de marzo y abril". No obstante admitió estar "preocupado" y pidió "un cambio de actitud por parte de todos" y no bajar la guardia: "No podremos volver a vivir como antes en meses, en el mejor de los casos".