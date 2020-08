La vuelta al cole tendrá transporte escolar

Los transportistas de Canarias han desconvocado el paro que tenían previsto para las próximas semanas, al firmarse la prórroga de los contratos con el Gobierno regional por tres años, por lo que habrá transporte escolar en el inicio del curso en el Archipiélago previsto para el 15 de septiembre. Así lo ha indicado el presidente de AET, Ignacio De la Paz. Asegura que se trata de una decisión que se adoptó el viernes en el transcurso de una reunión entre el sector y la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela Armas.

Durante el encuentro se llegó de igual modo a un principio de acuerdo para la ampliación del plazo de tres años de los contratos como compensación del pago de los días que no se pudo trabajar al estar los colegios cerrados por el coronavirus. En este sentido, De la Paz explicó que la resolución de prórroga por tres años se ha firmado "ya", puesto que era lo que estaba pendiente. "Si no se firmaba por parte de la consejera no hacíamos ningún transporte escolar en las islas", matizó.

"Lo que quedó como principio de acuerdo o acuerdo pendiente de acabar de concretar -aseveró- es el plazo definitivo de los mismos porque en realidad no es solo por tres años y, además, hemos hecho unos descuentos en los importes. Tenemos derecho a cobrar los gastos de los días que no se ha realizado el transporte escolar". Por su parte, el transporte escolar en las islas Canarias cuenta con unas 1.400 rutas que mueven a unos 40.000 menores de 550 centros educativos de todo el Archipiélago.

El protocolo establecido por la Consejería de Educación para afrontar el inicio del próximo curso recoge aspectos relacionados con el transporte escolar. Si bien iel aforo de las guaguas u otros vehículos no será reducido, el uso de mascarilla para el alumnado desde Educación Primaria, o para los mayores de 6 años, será obligatorio. "Se recomiendan las mascarillas higiénicas, preferiblemente que sean reutilizables", añade el texto publicado por la adminsitración educativa. De este modo, en el transporte escolar colectivo será obligatoria el uso de estos equipos de protección para el alumnado a partir de los 6 años, así como del resto de personas ocupantes del vehículo.



Un buen uso de la guagua

El texto añade que el correcto uso del transporte escolar se hace indispensable para garantizar la seguridad del alumnado y el profesorado. El próximo curso escolar será el alumnado transportado el que tenga prioridad para hacer uso del servicio de comedor, "así como el alumnado de familias económicamente desfavorecidas que tienen concedidas ayudas para el comedor". Cada centro escolar tendrá que contar durante el próximo curso con un plan de contingencia que permita disponer de "un sistema ágil y permanente de información" para que, entre otros aspectos, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias pueda identificar en caso de que haya necesidad los contactos estrechos si se produce un positivo por coronavirus. Ello incluye una lista de los menores que han viajado juntos en las guaguas y que estará acompañado con los datos de contacto.