300 cámaras permitirán seguir las clases 'online' a alumnos de la ULL

La Universidad de La Laguna (ULL) ultima los preparativos para comenzar a dar clases en octubre en un escenario que han denominado como de "presencialidad adaptada". Para ello, desde el pasado mes de junio la institución académica prepara la adquisición de equipos informáticos que permitirán a los alumnos seguir las clases de manera presencial y virtual al mismo tiempo. En total, se han adaptado 265 aulas de una docena de centros ubicados en los diferentes campus.

La previsión realizada por la institución para adaptar las aulas permitirá impartir también los conocidos como cursos 0 a partir de mediados de septiembre, momento en el que se espera que toda la institución esté ya lista para acoger el inicio del curso, previsto para el 5 de octubre. Los responsables de la institución son conscientes de la importancia de la presencialidad en el ámbito académico y por eso han ideado esta forma de docencia que ha hecho necesario, además, habilitar espacios que habitualmente no se emplean para dar clase. Es el caso, por ejemplo, de los salones de grado de los diferentes centros, los salones de actos o el Aula Magna del Aulario de Guajara.

Tanto el vicerrector de Agenda Digital y Modernización, Jorge Riera, como el de Innovación Docente y Calidad, Néstor Torres, insisten además en la importancia que ha tenido la coordinación de la Universidad de La Laguna con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) que ha facilitado la organización del nuevo sistema de docencia y ha respaldado la labor realizada por las universidades para instaurar los nuevos sistemas de enseñanza. Además, ha dotado también de herramientas materiales a las instituciones para permitir compaginar la docencia presencial y la virtual.

El trabajo realizado hasta el momento en la Universidad de La Laguna ha involucrado a prácticamente todos los departamentos de la institución. La adaptación comenzó hace meses con las primeras reuniones con los directores de los diferentes centros académicos y departamentos, a los que se les presentó la propuesta para dar clase y se les permitió opinar sobre la mejor forma de adaptar las aulas para este nuevo sistema de docencia.

Así, durante estas semanas los responsables de los centros han tenido la oportunidad de opinar sobre la manera idónea de instalar estas cámaras dependiendo del tipo de asignatura que se va a impartir. Estos aparatos están siendo colocados en el techo, la mesa o ancladas en el suelo a través de soportes creados para la ocasión.

Más allá de la colocación de estas cámaras, el Vicerrectorado de Agenda Digital y Modernización ofrece a los centros dos opciones: la primera incluye la imagen del profesor delante de la pizarra mientras que la segunda contempla un plano más abierto en el que se ve al docente también sentado en su mesa. No obstante, esta no está siendo la única medida que se lleva a cabo en las aulas estos días. Y es que también se ha tenido que intervenir en la ventilación de las clases, abriendo algunas de las ventanas que no era posible mover antes.



Un producto escaso

En total se han adquirido unas 300 cámaras que han tenido que comprarse en lotes puesto que las existencias de estos productos son escasas en la actualidad dada la gran demanda. De ellas, 265 están siendo instaladas en las aulas y el resto quedarán almacenadas en las conserjerías de los diferentes centros para poder intercambiarlas en el caso de que se produzca alguna avería. La compra de las cámaras ha supuesto un desembolso de unos 66.000 euros, a los que hay que sumar además la inversión que acompaña a las obras de instalación que se han realizado en los diferentes espacios. Además de estas cámaras, la institución académica ha adquirido pies de micro para emplear a modo de soporte, así como un total de 1.800 micrófonos. Cada profesor contará con un micro de solapa personal, que custodiará él mismo. En el caso de que este aparato fallara durante una clase, cada aula contará además con un micrófono de mano.

Estas clases online se podrán ofrecer a través de la plataforma Google Meet, que ya se ha venido empleando en los últimos meses en la universidad. Esta decisión ha conducido además a que la ULL haya tenido que contratar este servicio por primera vez para poder ofrecer cientos de videoconferencias de manera simultánea. Este servicio conllevará un gasto de unos 60.000 euros para el próximo curso académico. A todo este desembolso hay que sumar otros 213.000 euros invertidos en la adquisición de portátiles, conexiones a internet y cámaras desde que empezara el estado de alarma y con los que se pretende paliar la brecha digital entre los estudiantes. Todo ello hace posible que en la actualidad la ULL ofrezca en préstamo a su alumnado más de mil portátiles, unas 400 conexiones a internet, más de 80 cámaras y 40 ordenadores ligeros.



Formación

A falta de que se establezcan de manera definitiva los diferentes grupos para poder organizar este nuevo sistema de docencia. La institución ha decidido priorizar las clases presenciales para los alumnos de nuevo ingreso. Precisamente para estos grupos, la ULL ha ideado una línea de herramientas específicas para que conozcan las características de este curso tan atípico que les tocará vivir. Para poder hacer frente al escenario de presencialidad adaptada propuesto por la Universidad, se ha previsto además que tanto alumnos como profesores reciban diferentes formaciones para conocer los entresijos de este nuevo sistema. En concreto, se han puesto en marcha cinco líneas de actuación por parte del Vicerrectorado de Innovación Docente y Calidad.

Además de estos programas, la ULL tiene previsto un plan de contingencia para poner en marcha en el caso de que se produzca un rebrote en este espacio, por lo que sería necesario volver a la docencia plenamente virtual que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos meses. "En el caso de que se eso volviera a suceder, queremos estar más preparados que la primera vez y por eso también estamos contemplando esta posibilidad desde este mismo momento", explica el vicerrector de Innovación Docente y Calidad. El objetivo de todos estos programas es dotar de competencias en tecnología y recursos informáticos a toda la comunidad educativa de la ULL.

La primera línea de actuación planteada es la creación de dos títulos propios para el profesorado y que se podrán cursar a partir del próximo mes de enero. La segunda propuesta consta de un programa específico de competencias formado por más de una veintena de cursos que se desarrollarán desde septiembre. En tercer lugar, se propone un programa de iniciación a las herramientas básicas de la docencia virtual que comenzará el 15 del próximo mes, y al que seguirá otro curso de carácter avanzado a partir de noviembre.

Además, se ha previsto un programa de formación para la docencia en inglés, con el objetivo de aumentar la oferta de la ULL, tanto en el caso de los grados como de los posgrados, y para el que se ofertará tres niveles. Por último, se ha confeccionado un programa de atención y acompañamiento para los profesores de la ULL. A todo ello hay que sumar el impulso de una unidad psicopedagógica que ayudará a docentes y alumnos a adaptarse a los cambios que conlleva esta nueva forma de dar clase.

Néstor Torres insiste en que se ha promovido "una gran variedad de configuraciones de cara al próximo curso para que cada centro pueda organizar los grupos de alumnos como considere y que se pueda ofrecer la mejor docencia posible dadas las circunstancias". En este sentido, los responsables recuerdan que las aulas se encontrarán al 30% de su capacidad por lo que se hace necesaria la puesta en marcha de un sistema que permita al total de alumnos poder seguir las clases al mismo tiempo.