Una mujer gana la lotería jugando los números con los que había soñado

Una mujer canadiense ha dejado en shock a todo el país por un hecho insólito: ganar la lotería jugando unos números... ¡con los que había soñado! Esto es lo que le ha sucedido a una canadiense llamada Deborah Rose, quien asegura que ganó la lotería con este inusual procedimiento.



Y es que, Rose asegura que jugó esos números porque los había visto en un sueño años atrás, combinación con la que se llevó un millón de dólares. Así lo explicaba al medio CTV Toronto, a quien confesó también cuál fue su reacción: "No había sido un buendía, así que cuando vi que habíua ganado comencé a llorar". La canadiense también ha declarado que compartirá el dinero con sus nietos e hijos, y que quiere viajar a lugares como Bulgaria, Turquía o Grecia.





