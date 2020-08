Decepción entre sindicatos y ampas al no regular las ratios y plantillas

Las organizaciones sindicales representativas en el sector educativo en Canarias, ANPE, Stec y CCOO, y la federación de padres y madres de alumnos Confapa-Canarias mostraron ayer su decepción por las medidas acordadas entre la ministra de Educación, Isabel Celaá, y las comunidades autónomas de cara al inicio del curso escolar. Con el horizonte del 15 de septiembre para el regreso a los centros de los alumnos de Infantil y Primaria en las Islas, la comunidad educativa en las Islas echa en falta que en dicho acuerdo no se entrara al detalle en cuestiones de capital importancia como las ratios, la dotación y refuerzo de plantillas, así como la regulación de la conciliación con la acogida temprana o las actividades extraescolares.

"Todos queremos que los colegios sean un espacio seguro y estamos a la espera de ver cómo se aplican esas líneas comunes en Canarias", manifestaba ayer Sergio de la Fe, vicepresidente de la Federación Insular de Ampas Galdós, y vicepresidente de Confapa-Canarias. "Nos decepciona por que es más de lo mismo de lo que ha se había planteado, la única novedad en Canarias es la obligatoriedad de la mascarilla a partir de los 6 años", apuntó el portavoz de la federación.

Con la vista puesta en la reunión definitoria de cara al nuevo curso que mantendrá la consejera Manuela Armas el próximo lunes 31 con la comunidad educativa, desde las organizaciones de padres y madres de alumnos, según Sergio de la Fe, "hemos apostado por una bajada de ratios y la creación de nuevas infraestructuras, y no hemos avanzado nada en este sentido, y tenemos centros con infraestructuras obsoletas".



Menos alumnos

Desde ANPE, su presidente Pedro Crespo, señaló ayer que "echamos en falta que no se hablase de nada a nivel curricular, eso no se toca; si se avanzó en las cuestiones sanitarias, que lo valoramos mucho, como es el caso de las mascarillas que sean obligatorias, y que era necesario, y tampoco se habló de las ratios". Según Crespo, "vemos que en Primaria, por ejemplo, no se habla de ninguna reducción de ratios, lo llaman grupos estables o burbuja con 20 alumnos por aula, y en la hoja de ruta en Canarias no se contempla la bajada de ratios en Primaria, y la garantía del metro y medio de distanciamiento va a ser complicado".

El portavoz de ANPE subrayó que "no se ha avanzado lo suficiente y a la expectativa de lo que ocurra en la reunión del lunes porque el martes nos incorporamos a los centros y sin tener los planes de contingencia".

Por su parte, el STEC considera que "el Gobierno central ha venido a enmendar la plana al canario estableciendo una serie de medidas que evidentemente van a favorecer un inicio de curso con normalidad", toda vez que "el protocolo de la Consejería era insuficiente". A su juicio, "es imprescindible que estas medidas vengan acompañadas de una bajada de las ratios, de incremento sustancial de las plantillas, algo que en absoluto está claro".

José Ramón Barroso, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-Canarias, apuntó que el acuerdo alcanzado ayer "nos deja preocupados y decepcionados otra vez porque era de las últimas oportunidades de la Ministra de poner un poco de orden en todo esto, y de alguna manera coordinar la actuaciones de todas las comunidades autónomas".

En su opinión, "se vuelven a pactar unas medidas sanitarias que son necesarias e imprescindibles, pero el resultado de la reunión genera frustración entre la comunidad educativa, y en especial entre el personal docente, porque no se fijan cuestiones concretas que venimos pidiendo desde el minuto cero del estado de alarma". Desde CCOO, al igual que ANPE y Stec, se demandó ayer "saber con qué ratios vamos a funcionar, y eso no se establece, por un decreto ley sería muy sencillo, e insistimos que sean de 15 alumnos en Infantil y Primaria".