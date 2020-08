Recupera su casa, al estar los okupas de vacaciones, y se enfrenta a un delito de allanamiento

El fenómeno okupa vuelve a estar candente en España, y en este verano, y tras las condiciones sociales que ha dejado la pandemia, se está experimentando un elevado aumento de este tipo de casos, que necesitan una respuesta de las administraciones para que no se den casos como el siguiente.

Un vecino de Mataró aprovechó que los okupas de su piso estaban de vacaciones para entrar y recuperar su casa. Sin embargo, al entrar en su propio domicilio, se encontró con que los okupas habían colocado una alarma que inmediatamente avisó a la Policía. "No había nadie dentro y subí para recuperar mi casa, He tocado al timbre, y como no había nadie, me metí dentro, tal y como hacen ellos", comentaba Manuel a Antena 3.

La sorpresa se la ha llevado ahora, cuando podría enfrentarse a varios delitos de allanamiento y coacción al entrar en su propia vivienda. El afectado pide que se cambie la legislación ya que solo protege al que está dentro.