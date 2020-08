La pandemia se cobra 7.296 nuevos positivos con 3.594 en una jornada

El Ministerio de Sanidad ha notificado 3.594 casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, 1.179 más que los notificados el pasado martes, que dejó un balance diario de 2.415. Además, el informe de ayer ha añadido 7.296 nuevos positivos, elevando la cifra total a 419.849. En las últimas dos semanas, 20.414 personas han iniciado síntomas y han sido diagnosticadas, 4.831 en los pasados siete días.

De los 3.594 nuevos diagnósticos, 370 se han producido en Andalucía, 316 en Aragón, 48 en Asturias, 295 en Canarias, 82 en Cantabria, 81 en Castilla-La Mancha, 53 en Castilla y León, 165 en Cataluña, once en Ceuta, 70 en Extremadura, 171 en Galicia, 1.513 en Madrid, 13 en Melilla, 48 en Murcia, 121 en Navarra, 151 en País Vasco y 91 en La Rioja. El informe no cuenta con los datos de Comunidad Valenciana porque no los ha cargado "por problemas técnicos". En la última semana 129 personas han fallecido con prueba diagnóstica positiva confirmada de Covid-19, en comparación con los 116 recogidos este martes por Sanidad. A nivel general, 28.971 pacientes han muerto por el coronavirus en España desde el inicio de la pandemia.

De los 129 muertos, trece se han registrado en Andalucía, uno en Aragón, uno en Asturias, cuatro en Baleares, tres en Canarias, uno en Cantabria, tres en Castilla-La Mancha, siete en Castilla y León, ocho en Cataluña, seis en Comunidad Valenciana, tres en Extremadura, ocho en Galicia, 57 en Madrid, tres en Murcia, uno en Navarra, ocho en País Vasco y dos en La Rioja.

Desde el miércoles pasado se han producido 1.514 ingresos en camas hospitalarias (132.549 en el conjunto de la pandemia): 202 en Andalucía, 81 en Aragón, cuatro en Asturias, 40 en Baleares, 98 en Canarias, 32 en Cantabria, 17 en Castilla-La Mancha, 117 en Castilla y León, 57 en Cataluña, uno en Ceuta, 101 en Comunidad Valenciana, 24 en Extremadura, 98 en Galicia, 502 en Madrid, cuatro en Melilla, 67 en Murcia, 41 en Navarra, ocho en País Vasco y 20 en La Rioja.

Además, hay que añadir 102 ingresos en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), para 12.172 desde que el virus de la Covid-19 llegó a España: once en Andalucía, uno en Aragón, ocho en Baleares, 24 en Canarias, tres en Cantabria, tres en Castilla-La Mancha, diez en Castilla y León, seis en Cataluña, seis en Comunidad Valenciana, cuatro en Extremadura, nueve en Galicia, 13 en Madrid, uno en Melilla, tres en Murcia, seis en Navarra, uno en País Vasco y uno en La Rioja.

Por comunidades, Madrid es la región más afectada, y los nuevos casos de coronavirus detectados se han duplicado en las últimas 24 horas, al pasar de los 604 contagios a los 1.289 positivos reportados por la Consejería de Sanidad, que además suma 2.173 positivos PCR que datan de días anteriores y se incorporan ahora al recuento. Además, se han notificado 10 fallecidos más.

Desde el inicio de la pandemia se han detectado en Madrid 116.269 casos de coronavirus, mientras que han perdido la vida por el patógeno 15.199 personas, 9.384 en los hospitales, 4.830 en centros sociosanitarios, 956 en domicilios y 29 en otros lugares. Sigue creciendo la presión en los hospitales, donde hay 177 más ingresados en planta, 1.555 en total y se incrementan los pacientes en las unidades de cuidados intensivos (UCI), 175, seis más que ayer. Las altas en la última jornada fueron 175. Un total de 47.246 enfermos han estado ingresados, 4.060 han pasado por la UCI y 342.701 personas han sido atendidas por los centros de salud. En total los médicos han firmado 45.131 altas.