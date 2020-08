La incidencia en Las Palmas triplica la de Madrid centro

La incidencia del virus en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ya triplica a la que tiene Madrid centro y supera incluso las cifras que maneja el distrito madrileño con mayor incidencia, Usera. El virus ya afecta en la capital grancanaria a 348,49 personas por 100.000 habitantes atendiendo al crecimiento de casos de los últimos 14 días, lo que sugiere que Las Palmas de Gran Canaria ya no solo es el foco de contagio más grande de Canarias, también está cerca de las incidencias más altas que se están registrando en algunos municipios de España. El Archipiélago en su conjunto, no obstante, cuenta con una incidencia acumulada de 112,10 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, por debajo de la media estatal.

La incidencia del virus en Las Palmas es mayor aún si se tiene en cuenta simplemente los casos activos -dado que algunos se han dado antes de 14 días-. En ese escenario, la incidencia en el municipio alcanza los 423,8 casos por cada 100.000 habitantes. No se queda atrás Arrecife, el segundo municipio con mayor tasa de contagios activos por habitante, donde hay 384,1 casos por cada 100.000 censados.

En Tenerife la situación aún no ha afectado en la misma medida a sus ciudadanos, pues en Santa Cruz la incidencia es de 159,7 casos activos por cada 100.000 habitantes. No obstante, en este municipio, el incremento de casos de las últimas dos semanas ha sido similar al de la capital de Gran Canaria, habiendo septuplicado ambas su número de casos activos en tan solo 14 días, a pesar de las diferencias. La baja densidad poblacional también va en contra de las islas menores que, aunque apenas contabilizan una veintena de casos activos, han alcanzado incidencias que pasan el centenar por 100.000 habitantes en Breña Alta, en La Palma (194,3), y Valverde (159,8), en El Hierro.

Lejos del confinamiento. En la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad celebrada en el día de ayer, el Ministerio estableció las cifras de incidencia a partir de las cuales aconseja a las comunidades tomar cartas en el asunto y empezar a confinar a la población. Según la Consejería de Sanidad, el lugar afectado por un confinamiento debe tener una incidencia de 600 casos por 100.000 habitantes mantenida durante más de una semana. A tenor de que los casos en Gran Canaria y concretamente en su capital están más relacionados con personas jóvenes y asintomáticas -que suelen eliminar el virus en unos 10 días- la Administración sanitaria regional considera que la incidencia de Las Palmas de Gran Canaria podría empezar a reducirse en unos días.

Similar aumento en las capitales. Las Palmas ha septuplicado su número de casos activos en dos semanas, pasando de 246 el 13 de agosto a 1.610 ayer, y convirtiéndose en el principal foco epidémico de las Islas. De hecho, de los 2.792 casos activos que registró toda Canarias en el día de ayer -295 más que el pasado martes y un nuevo récord histórico-, el 57% se encontraba en el municipio de Las Palmas. Lo mismo ha ocurrido en Santa Cruz, en Tenerife, donde en los últimos 14 días se ha registrado un crecimiento equivalente al de la capital grancanaria, pasando de 37 a 331 casos activos. En Arrecife, los casos activos han pasado de poco más de una treintena a 242 en el día de ayer, con lo que la epidemia crece a un ritmo inferior en la capital de Lanzarote que en la tinerfeña.

El 85% de los casos, en 14 días. Los contagios por coronavirus en Canarias han estallado en poco más de dos semanas. En 14 días el Archipiélago ha sumado 2.420 casos, lo que significa que el 94% de los casos activos se han acumulado durante este periodo, que ya constata la aparición de una segunda ola epidémica de Covid-19 en las Islas. Esta coyuntura se constata a través de la tasa de positividad, es decir, el número de diagnósticos positivos que surgen en los cribados diarios, que desde el 12 de agosto se ha situado por encima del 5%, el umbral recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para dar por controlada la epidemia. Según los últimos datos de PCR realizadas en el Archipiélago -que datan del 25 de agosto-, el 10,6% de las pruebas diagnósticas han dado positivo. Si se tiene en cuenta el balance de la última semana, este indicador se sitúa en una media diaria del 9,21%. Aún así, y a pesar de los importantes datos de contagio que se dan cada día, en estas dos semanas la curva epidémica ha crecido a un ritmo medio diario del 12,6%, aún inferior a como lo hacía durante las dos primeras semanas de confinamiento: un 19,1% diario.

Frenazo a los ingresos. Las hospitalizaciones crecieron ayer un 2,8%, convirtiéndose en el aumento más bajo de los últimos 12 días. En la jornada tan solo cuatro personas ingresaron en Canarias, eso sí, las cuatro lo hicieron en la UCI y todas en Gran Canaria. De esta manera, esta isla, que ya cuenta con 1.901 casos activos, mantiene a 87 pacientes en planta y a 17 en la unidad de críticos. En la isla más afectada por esta segunda ola de coronavirus, la presión asistencial se incrementa a un ritmo diario del 14%, mientras que en Tenerife los ingresos hospitalarios crecen mucho más lento, a un ritmo medio diario del 3,7%. La isla capitalina de la provincia occidental cuenta con 30 ingresos en planta y 6 en UCI. También Lanzarote cuenta con cuatro pacientes en planta y uno en la unidad de críticos y La Gomera tiene a una persona ingresada en planta. En lo que se refiere a toda Canarias, el ritmo de incremento de nuevas hospitalizaciones, esta semana han crecido un 8,6% diario, frente al 14,7% diario de la semana anterior, lo que señala hacia un aumento más pausado que puede significar un respiro para la actividad asistencial hospitalaria de Canarias.

El más saturado, el Dr. Negrín. La capacidad asistencial debido al incremento de pacientes Covid-19 está siendo especialmente importante en el Hospital Universitario Doctor Negrín, que tan solo cuenta con el 9,6% de sus camas totales libres. Cabe resaltar que la mayor parte de sus pacientes no están catalogados como pacientes Covid-19, pero en el día de ayer, la saturación de este centro hospitalario fue exactamente la misma que en el pico máximo de incidencia de la primera ola en lo que se refiere a pacientes en planta. No ha sucedido aún lo mismo con los pacientes críticos en este hospital, cuyo número es similar al que registró a mediados de abril. La saturación en el resto de hospitales canarios se sitúa entre el 30 y el 20%, y en la mayoría de casos, tienen más pacientes ocupando camas hospitalarias porque se han estado incrementado las cirugías, sobre todo en los hospitales donde aún no hay una saturación provocada por los casos de Covid-19. Así, el Hospital Universitario Insular-Materno Infantil tiene el 38,4% de sus camas libres, el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria tiene el 30%, el Hospital Universitario de Canarias (HUC) cuenta con el 20,7% y el Hospital Dr. José Molina Orosa, en Lanzarote, con el 57% de sus camas hospitalarias listas para ser ocupadas en caso de emergencia.

Donde más crecen los pacientes críticos. Canarias es la región española donde más ingresos en UCI se han dado en la última semana en toda España. En siete días, han entrado 16 pacientes nuevos a las unidades de críticos de Canarias. Al Archipiélago le sigue Madrid, con 13 nuevos ingresos en la última semana. En lo que se refiere a hospitalización, Canarias, con 98 casos de ingreso en la última semana, se sitúa por encima de la mayoría de autonomías a excepción de Madrid (502), Andalucía (202), Castilla y León (117) y la Comunidad Valenciana (101).

Un nuevo fallecimiento. En el día de ayer Canarias registró un nuevo fallecimiento en Gran Canaria, de un hombre de 60 años, alcanzando las 169 defunciones en todo el Archipiélago. De esta manera, ya son 43 las personas que han fallecido en esta isla, en la que destaca el deceso de 15 hombres de entre 70 y 79 años y de 10 mujeres de más de 80 años. En Tenerife las defunciones son 114 hasta el momento, la mayor parte en personas de 70 años en adelante. En Lanzarote se han dado 6 fallecimientos y en La Palma otros 6.

Crece la edad media. Los nuevos casos notificados en el Archipiélago han aumentado la edad media de los contagios. Según la Consejería de Sanidad, la edad media ha aumentado desde 30 hasta casi 39 años. Esto, a su vez, tiene relación con el cierre del ocio nocturno y con otras medidas de restricción impuestas por el Gobierno de Canarias para reducir el número de contagios entre los menores de 29 que, hasta el momento, era el grupo de edad más afectado en Canarias.

Seis contagios en residencias. La Consejería de Derechos Sociales ha declarado seis contagios relacionados con la actividad en residencias de ancianos. De ellos, dos son residentes mayores que están "aislados" y cinco son trabajadores. La viceconsejera, Gemma Martínez, informó de que ya se está empezando a realizar un cribado masivo en las zonas donde hay más contagios en estos momentos, en concreto, en la provincia de Las Palmas. "El objetivo ahora es volver a realizar de nuevo pruebas masivas a todas las personas residentes y también al personal que trabaja en los centros para evitar que se convierten en vectores de contagio", afirmó.