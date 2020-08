Bajan los brotes en el ocio nocturno y aumentan en las reuniones familiares

Canarias ha conseguido modificar la tendencia de sus focos de contagio gracias, en parte, a las restricciones impuestas hace 15 días al sector del ocio nocturno. Durante esta última semana, más de la mitad de los nuevos brotes se han dado en el ámbito familiar, mientras que los que se dan en ámbitos festivos o sociales se han reducido hasta tan solo representar el 17% de los nuevos brotes. Esta semana, además, se ha reducido el número de nuevos brotes que se han dado en el Archipiélago, con 29 -la semana pasada fueron 33-.

La mayor parte de los nuevos focos de contagio se han dado en Gran Canaria, que acumula el 62% de estos brotes en seguimiento, con un total de 18. Le sigue Tenerife con 6, Fuerteventura con 3 y La Gomera y El Hierro con uno cada uno. Lanzarote mantiene sus tres brotes activos de la semana pasada y La Palma es la única isla sin brotes conocidos. Entre los contagios que se han dado entre familias -que suele ser el más común dado que se suelen relajar las medidas de seguridad- destaca el de una familia de Arona, en Tenerife, que se veía en varios domicilios y en la que se han hallado ocho positivos en Covid-19, de los que se ha empezado a seguir a 22 personas.

Estos nuevos brotes se suman así a los otros 34, con lo que aún hay 69 brotes activos en el Archipiélago. De esta manera, Gran Canaria cuenta ahora mismo con 41 focos de contagio conocidos y Tenerife con 13. No obstante y como recordó la Consejería de Sanidad, en total, en estos momentos, el personal de rastreo de Canarias está siguiendo activamente cerca de 90 brotes atendiendo a que alguno de sus miembros se mantenga como caso activo aunque el brote se haya abierto hace semanas y no haya crecido. Asimismo recordó que muchos de estos casos están controlados y no han crecido tras haberse hecho el estudio de contactos y haber pasado las cuarentenas correspondientes.

Los nuevos brotes, además de cambiar de ámbito, también han reducido el número de personas afectadas, con lo que han facilitado las labores de rastreo. En estos 29 nuevos focos de contagio, las personas involucradas son entre 4 y 11. Cabe recordar que, cuando el contagio sucedió en varias discotecas de Las Palmas de Gran Canaria el pasado 1 de agosto, las personas afectadas superaban el centenar. De hecho, el mayor brote de Las Palmas de Gran Canaria vinculado al ocio nocturno y las discotecas de la capital ya ha pasado de 114 positivos a 118. Cuatro de estos afectados están hospitalizados, y otros 114 contactos continúan en seguimiento.

Relacionados con el esparcimiento festivo hay cinco brotes nuevos, es decir, el 17%. En este sentido, de los que se notificaron la semana pasada y siguen activos, la Consejería de Sanidad afirmó que el brote generado por una fiesta en la zona marítima recreativa del municipio de Tías "no ha crecido", por lo que continúa afectando a 14 personas y a otras 69 que, al ser contactos estrechos, se encuentran en seguimiento. Con la medida del cierre del ocio nocturno tomada hace 15 días por el Gobierno de Canarias, no se han vuelto a dar grandes brotes vinculados a estos locales. Sin embargo, se ha notificado un brote de 4 personas (tres turistas y un local) vinculado al ocio nocturno en San Bartolomé de Tirajana del que no hay más contactos en seguimiento.



Focos laborales

En esta nueva notificación de brotes destacan dos de ámbito laboral que con 8 focos conocidos, suponen el 27% del total. La Consejería de Sanidad notificó ayer uno en el municipio grancanario de Ingenio y otro en el que están afectadas 34 trabajadores de Las Palmas de Gran Canaria. Esta semana también se ha informado de un nuevo brote en una de las pateras llegadas esta semana, concretamente la que arribó a Agüimes, en Gran Canaria. Este foco, que se une a los otros dos relacionados con inmigración, hay 13 personas afectadas.