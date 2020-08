Serra no descarta confinar Las Palmas si los contagios siguen en alza

Las Palmas de Gran Canaria podría retroceder a los días de encierro de marzo si el ritmo de detección de nuevos casos de Covid-19 entre sus ciudadanos no cambia la tendencia en alza que mantiene desde la semana pasada, cuando se convirtió en el epicentro de contagios de la región, que ayer ya alcanzaba los 5.235 positivos -2.504 activos-. Así lo señaló en Televisión Española Lluís Serra Majem, el portavoz del Comité de Expertos que asesora al Gobierno canario en la gestión de la crisis sanitaria, quien no descartó un nuevo confinamiento de la capital grancanaria si las cifras de diagnósticos por el virus no dejan de crecer. No obstante, el catedrático se mostró optimista con la situación que confía que mejore y se revierta próximamente con las nuevas medidas de seguridad y la implicación y responsabilidad de la población.



Tasa de incidencia

Por lo pronto, la capital oriental del Archipiélago acumulaba ayer 1.444 casos activos de los 1.699 que contabiliza la Isla. Esto supone que el municipio sumó 156 casos con respecto a la jornada anterior y que con ello concentra el 57,7% del total de las personas afectadas por el virus en la comunidad autónoma.

La ciudad tiene en la actualidad una incidencia media de 137 contagios por cada 100.000 habitantes, siendo 470 la máxima que se ha registrado en un código postal del país. El distrito Isleta- Puerto- Guanarteme es el más castigado por la pandemia con una tasa media de 380 casos por 100.000 habitantes. Este parámetro es mucho inferior en el resto de barrios de la localidad, si bien en ninguno de ellos se sitúa por debajo de los 40 o 50 casos por cada 100.000 habitantes.

Ante esta situación, el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, informó ayer tanto a su homólogo del Cabildo grancanario, Antonio Morales, como al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, de que hoy se prevé adoptar nuevas medidas en Consejo de Gobierno para intentar frenar la propagación del coronavirus. Por lo pronto, la Consejería de Sanidad autonómica ya ha incrementado el número de rastreadores en la Isla, que pasan de 100 a principios de agosto a 158 en la actualidad.

El Consistorio capitalino también decidió tomar cartas en el asunto a principios de semana cuando, además de mantener el servicio especial de limpieza para la desinfección de las calles de la ciudad, estableció nuevas disposiciones de seguridad que entraron ayer en vigor tales como la limitación de la práctica deportiva en el Paseo de Las Canteras entre las 22.00 y las 8.00 horas. También prohíbe la permanencia en la zona de arena de La Cícer o el solarium de la playa de Las Alcaravaneras, así como se ha reforzado la presencia policial en las zonas de mayor afluencia o se han suspendido el rastro dominical y las actuaciones folclóricas en el Pueblo Canario, entre otras medidas.

Otros ayuntamientos grancanarios como el de Valsequillo también anunciaron ayer la puesta en marcha de acciones coordinadas con la Policía Local del municipio y el Centro de Salud para controlar los rebrotes. Concretamente, en este último se ha comenzado un mapeo de rastreo de la localidad donde los sanitarios se corresponsabilizan en el rastreo de casos, llevando a cabo el estudio, seguimiento y aislamiento de los contactos de los enfermos.

Con los 1.444 casos activos de su capital, Gran Canaria encabeza con 1.699 casos activos (184 más que el lunes) el cómputo del Archipiélago, que ayer sumó 246 casos con respecto al día anterior, alcanzando así los 2.504 positivos activos. Le sigue en segundo lugar Tenerife, con 2.092 contagios acumulados desde el inicio de la pandemia de los que 495 están activos (41 más que el día anterior), 303 en Santa Cruz de Tenerife. En lo que al resto de islas se refiere, Lanzarote, ha registrado un total de 334 casos, de los que 236 se encuentran activos; mientras que Fuerteventura alcanza los 196 casos, 46 de ellos aún activos. Por su parte, La Palma contabiliza 15 casos activos del total de 127 que se han producido en su territorio. La Gomera con 11 casos totales y El Hierro con 11, mantienen cinco y ocho casos activos, respectivamente.

La Consejería de Sanidad ha empezado a implementar una serie de medidas de seguimiento y contención ante la pandemia de la Covid-19, especialmente en Gran Canaria donde el incremento de casos se produce en estos momentos a un ritmo más acelerado, comunicó ayer el Ejecutivo.

El Gobierno autonómico destacó que desde hace semanas se actúa en el equipo de rastreo de casos incrementando, que pasa de 100 personas a principios de agosto a los actuales 158, y que las labores de rastreo puras se ven complementadas con las de seguimiento de casos que realizan los equipos de Atención Primaria de los centros de salud.