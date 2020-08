La segunda ola de coronavirus penetra en todas las Islas

El coronavirus ya no es un adversario remoto del que algunas islas quedan exentas. La segunda ola de incidencia del coronavirus que provoca la Covid-19 ha acabado penetrando en toda Canarias. El Hierro ha sido las última en quedar expuesta al patógeno, después de que en los últimos dos días haya sumado 6 casos nuevos, el doble de incidencia que la que había mantenido la isla del meridiano desde la primera ola epidémica.

Canarias sumó ayer 136 positivos nuevos, de los que el 65% se diagnosticaron en la isla de Gran Canaria. Se trata del crecimiento más bajo de nuevos casos hallados en los últimos cinco días, de un 2,8%, que concede un pequeño respiro a la epidemia en el Archipiélago. No obstante, aún es pronto para determinar si se tratará de una verdadera tendencia de descenso o una pequeña concesión a la situación epidemiológica de Canarias. Así, las Islas cuenta n ahora con 2.264 casos activos y 128 personas ingresadas por el empeoramiento de sus síntomas. La pandemia se cobró la vida de otra persona, y ya se contabilizan 168 fallecidos.

El 68%, en Gran Canaria. El balance de nuevos casos deja a Gran Canaria con 1.516 casos activos, lo que significa que acumula el 68% del total de personas que o bien guardan cuarentena en sus domicilios o bien se encuentran ingresados en centros hospitalarios de Canarias. Le sigue Tenerife con 454 casos activos, Lanzarote con 221, Fuerteventura con 48, La Palma con 14, El Hierro con 6 y La Gomera con 5.

Los ingresos crecen pero más lento. Las hospitalizaciones han seguido creciendo en Canarias sin freno. En el día de ayer accedieron 11 personas alguno de los hospitales del Archipiélago, de los que 9 ingresaron en planta y dos en la unidad de críticos. Del total de nuevos ingresos, dos se dieron en Tenerife y uno en La Gomera, ambos con un criterio clínico más. El resto - un total de ocho- se dieron en Gran Canaria. De hecho, esta isla es en la más han crecido los casos hospitalizados en los últimos 10 días, que ha llegado a cuadruplicar los casos que tenía en aquel entones. La media diaria de ingreso de nuevos pacientes graves positivos en Covid-19 se ha situado desde el 14 de agosto en un 24% diario. Finalmente, Gran Canaria cuenta con 72 pacientes ingresados en planta y 14 en UCI. Seis de cada diez pacientes hospitalizados en esta isla se encuentran en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, que ya es el centro hospitalario de las Islas que más pacientes Covid-19 alberga de todo el Archipiélago. Los contagiados llenan dos alas del Negrín y una planta del Insular.

Tendencia pausada en Tenerife. Aunque la situación respecto a las hospitalizaciones en Tenerife no es la más favorable, sus servicios sanitarios no han experimentado una presión asistencial acumulada como la que soporta hoy su isla vecina. En los últimos diez días, los casos hospitalizados se han incrementado una media del 13% diario, no llegando aún a triplicarse con respecto a mediados de agosto. En estos momentos hay 30 personas en planta y 5 en UCI, de los que 12 se encuentran en el Hospital Universitario de Canarias, 9 en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria y 5 en el Hospital San Juan de Dios. Respecto a las islas no capitalinas, Lanzarote cuenta con 4 personas en planta y una en UCI y La Gomera tiene a dos personas en planta.

Ocupadas el 2,8% de las camas. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, Canarias tiene un 2,8% de sus camas hospitalarias ocupadas por pacientes con Covid-19. Se trata de una cifra que sitúa al Archipiélago como una de las comunidades con menor presión asistencial por esta patología, junto a Cantabria (2,4%), Andalucía (2,4%) y a Asturias (0,5%). La media del país se sitúa en 5,1%.

El 60%, con síntomas. Seis de cada diez pacientes que han sido diagnosticados en el Archipiélago han tenido presencia de alguno de los síntomas que provoca la Covid-19. Según el último informe de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Canarias se encuentra entre las comunidades que detecta sintomatología en más ocasiones. Hasta la primera consulta, los pacientes con Covid-19 suelen tener un solo padecimiento debido al contagio, cuando se diagnostica, ya son 3 de media.

Más sanciones. El Servicio Canario de Salud, a propuesta del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), abrió ayer un expediente sancionador, con una multa de 6.000 euros, a los propietarios de una embarcación de recreo en Gran Canaria por realizar una fiesta en Mogán, donde se cometieron infracciones graves, como no guardar la distancia interpersonal de seguridad y no usar mascarillas. La empresa tenía prevista otros dos festejos para el 23 y el 29 de agosto.