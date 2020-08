La burbuja farmacéutica

¿Es posible que la cura del Covid-19 pueda al final resultar inasequible para la mayoría de los ciudadanos ya no de España sino del mundo entero? No se trata de ningún tipo de hipótesis tremendista. De hecho, es justo lo que ocurre en la actualidad en el mundo que llamamos más desarrollado, Estados Unidos o Europa, con los fármacos más innovadores para enfermedades denominadas como raras como Zolgensma, una inyección que cuesta 2,1 millones de dólares. Ante estos precios ya no elevados, inasequibles, algunos hospitales están apostando por la autoproducción.