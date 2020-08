Estas son algunas de las nuevas preguntas sobre el coronavirus

Desde que empezó la pandemia del Covid-19 vemos su desconcertante comportamiento en las distintas etapas desde la explosión de la primera ola, el confinamiento, las fases de desescalada y, ahora, la nueva normalidad y los brotes generalizados. Los científicos van dando respuestas acerca de un virus que van conociendo y plantea nuevas preguntas conforme se aprecian nuevas situaciones. Estas son algunas, útiles en el verano de los rebrotes, previo al otoño de la gripe, dos estaciones en las que seguiremos esperando la vacuna.

¿Por qué baja la edad media de los infectados de 60 a 45 años e incluso menos en el caso de Canarias este agosto?

El virus no está en una fase de transmisión comunitaria, de momento, en Canarias, por ejemplo. Afecta a los que se desplazan de un lugar a otro, acuden a discotecas o fiestas familiares, y a sus contactos, que ahora se rastrean y se analizan, y suelen tener un perfil de edad similar a su entorno. No suele ser gente anciana.

¿Las personas de edad avanzada no siguen en riesgo?

Sí, siguen en riesgo. Las residencias se protegieron.

¿Se contagiará menos gente de forma grave?

Solo barajamos hipótesis, pero si vemos que la edad media de los contagiados baja, es normal que veamos más casos leves y menos hospitalizaciones y muertes. La mortalidad se centra más en gente de edad avanzada y con patologías asociadas. El virus siempre fue más agresivo con ellos. Si volviese a entrar en las residencias de algunas regiones como ya ocurrió, habría que ver si realmente se ha atenuado o no. No está nada claro.

¿Se está debilitando el virus?

(Responde Antonio Salas, experto en genética y profesor de la Facultad de Medicina en Santiago de Compostela).

No hay ninguna evidencia científica que apunte a que el virus se esté debilitando. Para que esto suceda de manera natural (y especulando en base a previas experiencias de convivencia entre virus y humanos), tendríamos que esperar muchos años de relación estrecha, lo que implicaría inevitable pérdida de vidas.

¿Por qué la pandemia evoluciona de forma tan desigual en España respecto a Italia?

(Responden expertos de Salud Pública)

Hablamos con hipótesis. En general, parece extraño que dentro del propio país haya una variabilidad tan amplia entre el número de contagios por comunidades autónomas. Canarias, Ceuta y Melilla también y otras regiones, siguen teniendo poquísimos casos. Aunque estén subiendo, dentro de España sigue siendo bajo. No sabemos si en Italia eso es más homogéneo.

¿Aún merece la pena hablar de conseguir la inmunidad de grupo?

Que mucha gente se contagie para inmunizarnos no debe ser el objetivo nunca porque, para lograrlo, habría una mortalidad y una presión al sistema sanitario muy fuertes. La inmunidad de grupo es una característica. Si en Canarias surge una segunda oleada y la pilla todo el mundo, pues a lo mejor sale inmunidad de grupo. En sí misma, es buena, pero para lograrla habría que sacrificar otras muchas cosas. El objetivo real es la vacuna.

¿Las vacunas darán inmunidad a largo plazo, de por vida o solo un año como la gripe?

(Responde Juan Gestal, profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública en Santiago)

No tenemos base para pronunciarnos sobre la duración de la inmunidad inducida por las vacunas teniendo en cuenta las últimas investigaciones sobre covid-19 y los resultados publicados en The Lancet sobre la vacuna de Oxford o lo anunciado por Moderna, por los rusos o por los chinos.

¿Podrá haber más de una vacuna?

(Responden expertos de Salud Pública)

Sí, las hay de síntesis, polisacáridas, de virus atenuados, de virus vivos... Cada tipo se comporta de una forma diferente, unas son más duraderas que otras. Está por ver cuál se impone al final, y puede que a los pocos meses aparezca otra con características distintas. Hay incertidumbre sobre si la que se imponga al final vaya a requerir recuerdos o nos va a proteger para toda la vida.

¿Es posible reinfectarse?

Hasta ahora no lo parece. Lo que hemos encontrado hasta ahora son positivos que, tras haber dado negativo en la prueba, vuelven a dar positivo en la prueba. Pero parece que no pueden enfermar ni contagiar a nadie. Al menos, no se ha demostrado. Suelen ser cargas virales bajas y no parece ni que haya reinfecciones ni que puedan transmitirse.

La cartilla covid, entonces, ¿tiene sentido?

Este virus no se conocía hasta hace poco. Que no hayamos visto reinfecciones hasta ahora no quiere decir que no las vaya a haber. De la cartilla se está hablando como si ya supiésemos a ciencia cierta que es un modelo seguro. La idea es sugestiva, pero los que ya han pasado la enfermedad deberían protegerse igual. Al principio creíamos que los asintomáticos no podían contagiar y, al final, resultó que sí. Podría pasar lo mismo con las reinfecciones. No deberíamos confiarnos.

Al implantarse el uso obligatorio de mascarilla y la distancia social, entre otras medidas tras la aparición de los brotes, ¿la oleada de gripe será menor?

Es lo más probable. Creemos que la incidencia gripal este año va a ser más baja que la de años anteriores. No está claro, eso sí, si las patologías compiten entre sí. Puede que si tienen que convivir infecciones como el coronavirus, la bronquiolitis y la gripe, todas se sumen y vayan por oleadas o algunas se acaben atenuando y solo una gane protagonismo. Pero la mascarilla y la distancia social nos protegen de la gripe igual que del coronavirus. Eso es bueno.

Pensando en la próxima campaña de gripe, ¿ahora más que nunca habría que proceder a vacunarse de ella?

(Responde Juan Gestal)

Sí, para aquellos que quieran protegerse, especialmente los grupos de riesgo.

¿Habrá un cóctel explosivo entre gripe y SARS-CoV-2?

No sabemos cómo va a ser la próxima temporada de gripe, ni tampoco si se va a producir esa onda de otoño-invierno de covid-19, si se va a adelantar al verano o si vamos a seguir con brotes como ahora durante el otoño-invierno y si estos van a seguir presentándose cuando lo haga la gripe. Esto último complicaría mucho la gestión de ambos procesos. No sabemos si van a circular ambos virus al mismo tiempo. Esto es lo que se temía en el hemisferio sur, pero allí, por el momento, solo está circulando el SARS-CoV-2 y a temporada de gripe aún no ha comenzado. En Australia, la gripe "suele alcanzar su pico por estas fechas (entre junio y agosto). De momento se han registrado 307 casos cuando el año pasado la cifra andaba por los 20.000. ¿Les vendrán más tarde los virus de la gripe estacional cuando haya pasado la onda de covid-19? ¿Serán estos virus como las águilas, a las que no les gusta volar juntas?".

¿Se debe adelantar la campaña de vacuna de la gripe?

No sé si será una medida acertada. Si la gripe fuese a adelantarse, pues la vacunación próxima a la circulación del virus gripal es la más efectiva.

¿Está siendo la sociedad responsable para evitar la expasión de la pandemia ahora?

Estamos viendo muchos brotes y eso nos habla de una gran irresponsabilidad por parte de algunas personas, en una gran mayoría jóvenes, en relación con el ocio nocturno, la utilización de las playas y las reuniones y fiestas privadas. Se están viendo las consecuencias de estos comportamientos con el enorme incremento de brotes con el riesgo de que puedan descontrolarse y agravar las consecuencias.

¿Nos dirigimos a un mundo con pandemias cada vez más frecuentes por el salto de virus de animales a humanos?

No creo que pueda afirmarse algo así. Cierto tipo de explotaciones de animales parece que dan situaciones más proclives a la transmisión de virus a sus cuidadores. Y cuando nos metemos por la naturaleza coexistimos más con ellos. Es una consecuencia del modelo económico.