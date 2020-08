Canarias registra el mayor incremento de positivos en un solo día con 271 contagios

El número de contagios rompe todos los registros de Canarias. En las últimas 24 horas se han confirmado 271 positivos en el Archipiélago -82 casos más que el jueves pasado, cuando se batió el récord con 189 en un día-. De estos, 221 se detectaron en Gran Canaria; tres en Fuerteventura; cuatro en Lanzarote; 39 en Tenerife y cuatro en La Palma. La Consejería de Sanidad advierte sobre el incremento en la edad media de los nuevos afectados debido a que muchos son contactos secundarios y terciarios de los jóvenes contagiados en semanas anteriores. Según apunta Sanidad, la mayoría de las infecciones se produjeron en encuentros familiares y sociales sin mantener las medidas de seguridad, como el uso de mascarillas, distancia física y lavado de manos.

Desde que se inició la crisis sanitaria, el Archipiélago ha acumulado 4.580 casos, de los que 1.875 continúan activos. Un total de 14 personas están ingresadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 94 están hospitalizadas en planta. Además, hay 1.767 contagiados que están en aislamiento domiciliario bajo vigilancia médica. El número de fallecidos en las Islas por la Covid-19 es de 167.

Ayer se produjeron ajustes en el portal de datos Covid del Gobierno de Canarias para adaptar las cifras a los nuevos criterios epidemiológicos y de detección de casos. La pauta temporal de inclusión del caso en la web cambia y, a partir de ahora, se utilizará la fecha de diagnóstico en lugar de la de declaración. De la misma manera se ha adaptado el criterio geográfico, al cambiar el centro de declaración, que en muchos casos se correspondía con el del laboratorio ubicado en los grandes hospitales, por el de asignación, correspondiente al centro de atención primaria de seguimiento, que generalmente corresponde mejor con la residencia real de los casos.



Reorganización hospitalaria

Con el despunte del número de contagios en Gran Canaria se han activado algunas medidas organizativas y de gestión en la atención sanitaria y en los hospitales de la isla. Desde hace unos días, se ha obligado a reducir el tránsito de familiares por los centros y las visitas se han limitado a un acompañante, que solo puede permanecer en las instalaciones durante una hora al día. Además, se refuerza la idea de que los pacientes acudan a los centros de salud y a consultas externas solos, salvo que por la edad o la situación clínica se requiera ayuda.

El Servicio Canario de la Salud (SCS) recomendó a sus profesionales que disfrutaran de las vacaciones durante los meses de verano, para que toda la plantilla estuviera incorporada en octubre, momento en el que se estimaba la llegada de una segunda oleada de contagios. Si bien, con el pico registrado este mes en Gran Canaria, el SCS solicita el correcto dimensionamiento de las plantillas de profesionales sanitarios, de las especialidades con competencia primaria en el tratamiento de pacientes con Covid-19, tanto en atención primaria, urgencias, unidades de críticos, microbiología, medicina preventiva como en plantas de hospitalización.

Asimismo, los hospitales han activado su plan de contingencia para incrementar las camas de críticos y de asistencia al Covid-19. En este sentido, el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha habilitado ya dos alas en la cuarta planta para atender el incremento de pacientes con coronavirus que precisan hospitalización. En el Hospital Insular también han acondicionado la planta 11 norte para atender a pacientes con Covid-19. Los centros hospitalarios de la isla están reduciendo su actividad no relacionada con la Covid-19 y deben reorganizar los planes especiales de lista de espera.

El trabajo de los rastreadores es crucial para la contención del virus. Por esto, la Consejería de Sanidad, solicita que su trabajo sea prioritario y se libere a los sanitarios de otras tareas para que puedan dedicarse plenamente a hacer seguimiento de posibles nuevos contagios. En la última semana la plantilla de rastreadores en las Islas se ha incrementado con 36 nuevos profesionales.

En Atención Primaria se limitan las consultas programadas y de seguimiento de los distintos programas a las de los pacientes de mayor riesgo. Se dará prioridad al seguimiento domiciliario a quienes tengan una infección leve de las vías respiratorias bajas que no requieran valoración o ingreso hospitalario, con contacto telefónico. También se suspende la realización de pruebas como las espirometrías, los test no oclusivos para detección de la ambliopía en niños, la cirugía menor ambulatoria, las retinografías de control, la monitorización de la presión arterial, los electrocardiogramas programados y las ecografías y citologías no urgentes, excepto en mujeres de alto riesgo.



Autoconfinados

El Ayuntamiento de Valleseco es el primer municipio de Gran Canaria en recomendar a la población el confinamiento voluntario, ante la situación del coronavirus en la isla. El Consistorio ha solicitado evitar realizar desplazamientos y salidas que no sean necesarias hasta que los datos de la isla empiecen a bajar de forma considerable.