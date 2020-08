CC tilda de "escandaloso" que el Gobierno se olvide de renovar el transporte escolar

Los partidos nacionalistas Coalición Canaria y Nueva Canarias clamaron ayer contra el olvido de la Consejería de Educación del Gobierno regional de renovar los contratos del transporte escolar para el próximo curso. La diputada regional del grupo Nacionalista Canario Beatriz Calzada calificó de "escandaloso" que la Consejería no haya previsto la renovación de los contratos, lo que puede dejar sin este servicio a casi 40.000 alumnos. Para Calzada "es escandaloso" que a una semana del vencimiento de los contratos aún no se hayan firmado, tal y como ha denunciado la patronal de los transportistas, y no se pueda garantizar la prestación de un servicio esencial para miles de familias, afirma en un comunicado de CC-PNC.

"En este caso no caben excusas: se trata de procedimientos administrativos ordinarios que se han dejado morir en una gaveta hasta el último momento para llegar ahora con prisas a intentar solventar en el último momento", agrega Calzada. A su juicio, esta situación es una evidencia más del "caos organizativo" de la Consejería de Educación. "¿Qué ha hecho la Consejería durante el confinamiento y después del mismo? ¿Cómo es posible que, no habiendo transporte escolar por cierre de colegios y, por lo tanto, con menos carga de trabajo en ese aspecto, no se haya estado trabajando en la firma de esos contratos?", se pregunta la diputada. Calzada confía en que el 31 de agosto, fecha en la que la consejera de Educación, Manuela Armas, comparecerá en el Parlamento de Canarias, de respuesta a todas esas preguntas.



Advertencia de la patronal

La diputada nacionalista recuerda que la patronal de los transportistas había advertido en numerosas ocasiones del vencimiento de los contratos y de la necesidad de firmarlos antes del 31 de agosto para garantizar así la prestación del servicio. Sin embargo, "llegamos al 21 de agosto sin que se haya dado esa prórroga y se coloca a empresas y trabajadores en una situación imposible" para un sector "que tras la caída del turismo, su otra fuente de trabajo, está en una situación clara de riesgo". Para la diputada, "la falta de interés, de diligencia, detrabajo y de planificación de la Consejería de Educación pone en peligro la prestación del servicio y miles de puestos de trabajo" en lo que considera "una irresponsabilidad".

En la misma línea, la diputada regional de Nueva Canarias (NC) Esther González asolicitó a la consejera de Educación, Manuela de Armas, que "viabilice" con urgencia los nuevos expedientes de contratación. Las empresas implicadas han recibido una notificación de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en la que les pide una "solicitud de compromiso para la continuidad" del servicio, añade NC.

En esta circular, según Esther González, se les dice a los transportistas que "no se pueden prorrogar más" los contratos que vencen el próximo 31 de agosto y que "no han tenido tiempo de hacer una nueva licitación". Pero además es "inaudito", critica, que este departamento gubernamental "les plantee que sigan prestando el servicio sin contrato", alegando "transitoriedad y proporcionalidad" a la necesidad.

Esther González asegura que la "alarma y sorpresa" causada en el sector ha sido "enorme" ya que, hasta la semana pasada, en las conversaciones en curso con la Consejería "se les aseguró que no habría problema alguno" con los contratos para el transporte escolar.

"No es una cuestión sobrevenida" por el coronavirus ya que se sabía con anterioridad que vencían sin posibilidad de acudir a más prórrogas, y la portavoz del grupo nacionalista progresista denuncia que, "a día de hoy", a tres semanas de que se inicie la enseñanza presencial, "no hay transporte escolar porque se acaba el 31 de agosto".

Los primeros afectados, avisa esta dirigente de NC, serán los 39.136 estudiantes menores que necesitan este servicio y están distribuidos en 550 centros educativos públicos, según se detalla en las instrucciones y recomendaciones de la dirección general de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa para la organización y gestión de este servicio, publicadas el pasado mes de julio. En ellas, también se especifica que los servicios de transporte incluyen 1.389 rutas.