Fernando Simón: "Que nadie se confunda, las cosas no van bien"

El Ministerio de Sanidad informó ayer de 3.349 nuevos casos de Covid-19, un leve descenso frente a los 3.715 de ayer. El informe actualizó el número de positivos desde el inicio de la pandemia, que se sitúa en 377.906, alrededor de 7.000 más que el miércoles (370.867). En las últimas dos semanas hasta 20.979 personas han iniciado síntomas de la enfermedad, 5.511 en los pasados siete días. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguró que el hecho de que se estén detectando muchos más casos de coronavirus no significa que no haya transmisión comunitaria y lanzó una advertencia: "Que nadie se confunda, las cosas no van bien".

En rueda de prensa para informar de los datos sobre la evolución de la pandemia, Simón admitió que es cierto que las características de los casos son diferentes, porque la edad media de los afectados ha bajado a los 35 años, y que no hay sobrecarga en el sistema hospitalario, pero insistió en que "a medida que aumente la transmisión comunitaria" subirá el número de hospitalizados. "Que no se confunda nadie, esto no podemos dejar que siga, y ahora tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos que hacer", recalcó.

De los 3.349 nuevos casos, 302 se registraron en Andalucía, 352 en Aragón, 23 en Asturias, 171 en Canarias, 49 en Cantabria, 88 en Castilla-La Mancha, 107 en Castilla y León, 180 en Cataluña, siete en Ceuta, 116 en Comunidad Valenciana, 73 en Extremadura, 116 en Galicia, 1.020 en Madrid, 13 en Melilla, 14 en Murcia, 113 en Navarra, 547 en País Vasco y 58 en La Rioja.

En la última semana han fallecido 122 personas con prueba diagnóstica de Covid-19 confirmada, en comparación con las 131 notificadas este miércoles por el Ministerio. Así, la cifra global de muertos en lo que llevamos de pandemia se sitúa en 28.813, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

De las 122 muertes, nueve se han producido en Andalucía, 46 en Aragón, una en Baleares, dos en Canarias, una en Cantabria, cinco en Castilla y León, diez en Cataluña, cuatro en Comunidad Valenciana, una en Extremadura, tres en Galicia, 37 en Madrid, dos en Murcia y una en La Rioja.

Asimismo, en los pasados siete días se han producido 1.407 ingresos hospitalarios (130.836 en el cómputo global de la pandemia): 179 en Andalucía, 212 en Aragón, tres en Asturias, 18 en Baleares, 78 en Canarias, 25 en Cantabria, diez en Castilla-La Mancha, 103 en Castilla y León, 72 en Cataluña, uno en Ceuta, 144 en Comunidad Valenciana, 18 en Extremadura, 72 en Galicia, 364 en Madrid, cuatro en Melilla, 57 en Murcia, 38 en Navarra y nueve en La Rioja.

Junto con 90 ingresos en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), para una cifra conjunta de 12.045: once en Andalucía, doce en Aragón, cinco en Baleares, doce en Canarias, uno en Cantabria, uno en Castilla-La Mancha, ocho en Castilla y León, cuatro en Cataluña, ocho en Comunidad Valenciana, siete en Galicia, 12 en Madrid, seis en Murcia y tres en Navarra.

El catedrático y director del Laboratorio de Nutrición y Genética de la Universidad de Tufts (EEUU), José María Ordovás, considera que "quizá" un confinamiento menos "drástico" en España no hubiese provocado "la estampida" social posterior y se hubiera limitado un rebrote "tan adelantado". Ordovás dirige un grupo de quince científicos asesor del Ministerio de Ciencia e Innovación para la Covid-19.

El prestigioso profesor zaragozano opinó que España actuó "bien con el confinamiento", aunque "quizá no tuvo que haber sido tan rígido para limitar también la estampida que le siguió en algunos sectores" y el "oleaje tan adelantado que hemos tenido" en la evolución de la pandemia. En cuanto al conocimiento científico del virus, Ordovás reconoció que "vamos saliendo de la oscuridad total, pero seguimos en la penumbra".

Respecto a las vacunas, el catedrático en Nutrición y Genética dijo que "las noticias son optimistas", aunque es un "optimismo basado más en razones políticas y económicas que en una base científica". "Todavía estamos a meses de saber si funcionan y cuáles funcionan, y quizá a un año de distancia de su distribución a la población general", añadió. Advirtió además de que se pretende que "algo que lleva cinco o diez años se consiga en cinco o diez meses" y dijo que "las prisas nunca fueron buenas".