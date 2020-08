Las hospitalizaciones alcanzan cifras del inicio del confinamiento

La primera ola de Covid-19, que se contabiliza desde el inicio del confinamiento, comenzó con 33 hospitalizaciones. De estos pacientes, 9 estaban en estado crítico. Ayer, las camas hospitalarias de Canarias estaban ocupadas por 71 personas positivas en Covid-19, de las que 8 se encontraban en UCI. De hecho, en el día de ayer se sumaron 11 nuevos ingresos, nueve en planta y dos en las unidades de críticos. Canarias ha experimentado así 31 nuevos ingresos desde el fin de semana pasado; un 62% más que el viernes.

Los expertos y la Consejería de Sanidad insisten en que aunque el escenario actual recuerde al inicio del estado de alarma -decretado el pasado 15 de marzo- está más controlado que entonces, ya que se ha garantizado un seguimiento exhaustivo de los casos. Sin embargo, el incremento de casos diarios no deja de ser "preocupante" y se espera que las medidas impuestas por el Gobierno de Canarias la pasada semana sean lo suficientemente eficaces como para empezar a ver una caída de la curva epidémica "en dos o tres semanas".

"La situación es preocupante, ha habido un incremento evidente", señaló el jefe de la sección de epidemiología de la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Amos García Rojas. La última semana, los casos de coronavirus se han incrementado a un ritmo medio del 3%, un porcentaje mucho menor que el que se constató a mediados de marzo, cuando los nuevos contagios crecían cada día a un ritmo del 22%. En el día de ayer, tras sumarse 91 casos nuevos y darse 29 altas, el cómputo de casos activos en las Islas se situó en 1.113, lo que supone una nueva escalada de la curva epidémica que no deja de crecer desde el pasado 1 de agosto.

Primeros ingresos en Lanzarote. En el día de ayer, Lanzarote ingresó a dos personas en estado grave por coronavirus en la planta del Hospital José Molina Orosa. En Gran Canaria -que continúa siendo la isla más afectada por este repunte con 41 casos de hospitalización- ingresaron seis pacientes nuevos en sus hospitales, uno de ellos en la unidad de críticos. En Tenerife, con 28 casos de coronavirus en sus hospitales, ingresaron 3 pacientes nuevos, uno de ellos con un cuadro clínico crítico.

Lidera los ingresos en UCI. Canarias no es la primera comunidad con más ingresos hospitalarios en los últimos siete días, pero sí que se encuentra entre las primeras con más entradas nuevas a las unidades de críticos. El Archipiélago ha tenido siete nuevas altas en UCI durante la última semana -el 87% desde el fin de semana-, y solo es superada por Andalucía (16 nuevos ingresos en UCI) y la Comunidad Valenciana (8).

Diferencias con marzo. A pesar de que los datos de hospitalizaciones se asemejen a los de marzo, existe una disparidad en la velocidad en la que se acumulan los pacientes con Covid-19 en los hospitales de Canarias. Mientras del 16 al 22 de marzo se incrementaron los ingresos hospitalarios un 27% al día, con unos 19 nuevos al día; durante esta semana se han incrementado un 14% cada día, con una media de 6 ingresos nuevos cada 24 horas. El 93% de los casos nuevos son asintomáticos o tienen síntomas leves que les permiten pasar la enfermedad en seguimiento domiciliario, mientas que el 5,6% ha tenido que ingresar en planta y el 0,7% ha desarrollado una Covid-19 muy grave. "Si bien la mayoría de casos está asociado a asintomáticos y leves, ya aparecen hospitalizaciones", insiste Amos García Rojas, que recuerda que los más jóvenes y asintomáticos suelen actuar como difusores del problema. Aun así, afirmó que en las Islas también se están dando casos de personas jóvenes que han requerido ingreso hospitalario. Solo en el Hospital de La Candelaria hay dos menores de 30 años ingresados.

Punto de inflexión. Cabe resaltar que el inicio de este pico epidémico dio comienzo el 2 de agosto, por lo que, al haber pasado 15 días, las próximas semanas previsiblemente empezarán a darse las altas de las personas que se contagiaron a principios de mes. Las cifras en este momento suponen un punto de inflexión en el que si se estabilizaran los nuevos contagios, la situación epidémica respecto al coronavirus del Archipiélago podría mejorar. En cambio, "si se disparan los casos, será más difícil hacer el seguimiento", como incide García Rojas, que asume que la red de rastreadores necesitará refuerzo en caso de un crecimiento de los casos. En otras comunidades, como la catalana y la madrileña, al haber perdido el rastro de los contactos estrechos, se ha optado por realizar cribados masivos a la población que reside en lugares de riesgo. Esta búsqueda activa de casos en zonas donde se producen brotes es a ojos del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, uno de los mejores modelos para atajar los contagios.

"Se ha pecado de relajación". Los pocos casos que ha acumulado el Archipiélago durante meses han sido parte del origen del repunte de casos actual, que, según García Rojas, ha ocurrido porque "se ha pecado de relajación". A esto se une una "política de multas" que "quizás no ha sido tan intensa como debería". En este sentido también se manifestó la semana pasada el portavoz del comité de expertos, Lluís Serra, que insistió en que "todas las normas se tienen que hacer cumplir". Al mismo tiempo recordó que en las Islas actúan cuatro cuerpos de seguridad y que todos ellos pueden "avisar por si es necesario sancionar". En todo caso, como afirmó García Rojas, el Gobierno de Canarias ha tomado "medidas drásticas" como hacer obligatoria la mascarilla en todos los lugares o reducir el número de personas que pueden estar juntas en un mismo lugar, por lo que consideró que los contagios "deberían controlarse en dos o tres semanas" si la población cumple las normas.

La región menos castigada. Canarias, a pesar del repunte, continúa siendo la región española menos castigada por el avance de la Covid-19 en esta segunda ola. La incidencia se ha incrementado más que en otras comunidades, pero continúa siendo de 15,7 casos por cada 100.000 habitantes, según constatan los últimos datos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). "No hay motivo para la alarma", afirmó ayer contundente Serra Majem en su perfil de Facebook: "Canarias sigue a la cola con una incidencia 22 veces inferior a la de Aragón, por ejemplo, y 8 veces inferior a las de País Vasco o Madrid, y 6 con la de Baleares o Cataluña". En una publicación en su red social personal afirmó que aunque ha habido algunos brotes, "si se mantienen las medidas de seguridad" y se controla a los canarios que regresan de las zonas de España más afectadas por la pandemia, "no irá a mayores". No obstante, y aunque los datos de Canarias sigan la tendencia de la ola anterior -con menor incidencia- García Rojas asegura que le "preocupa mucho" en lo que pudiera derivar. Dada la situación de Canarias derivada de la contingencia económica, el epidemiólogo insistió en que, aunque es hora de priorizar la salud, no se debe olvidar que "sin salud no hay economía y sin economía no hay salud". Así hizo alusión a que la pobreza ha sido -y sigue siendo- el problema de salud más importante de la población canaria, por lo que llamó a tomar conciencia y tratar de frenar los contagios respetando las normas higiénicas.