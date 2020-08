Las familias exigen que reabran los centros de día para dependientes

Las familias de personas con discapacidad intelectual de Canarias exigen que se reabran los centros de día del Archipiélago, que cerraron sus puertas con la declaración del estado de alarma sanitaria y no han vuelto aún a entrar en funcionamiento. Además, solicitan medidas que garanticen la seguridad, tanto de usuarios como de trabajadores, para aquellos casos en los que es necesario internar a los pacientes. Todo ello lo denunciaron ayer ante el Diputado del Común, Rafael Yanes, quien se comprometió a trasladar sus protestas ante el Gobierno de Canarias.

En todos los casos, se trata de centros de gran envergadura. En el caso del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CAMP) Reina Sofía de Güímar, hay capacidad para 50 usuarios internos y 47 externos. En Las Palmas de Gran Canaria, existen cuatro de estos centros y el más grande tiene capacidad para hasta más de cien usuarios internos. En todos los casos se ha producido una "regulación muy estricta", indican los representantes de los padres de usuarios, quienes alertan de que se trata de una situación que solo se produce en Canarias puesto que en la Península ya funcionan los centros de día y se están organizando salidas terapéuticas. "El coronavirus no ha afectado demasiado y hemos tenido una tasa de incidencia bastante favorable pero nuestras restricciones han sido las más grandes", afirmó la secretaria de la Asociación de Padres y Madres (AMPA) del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CAMP) Reina Sofía de Güímar, Inmaculada González, durante su reunión con el Diputado del Común.

Rafael Yanes reconoció que se trata de "un asunto complejo" y precisó que es necesario garantizar la seguridad sanitaria de los residentes y sus familiares, así como el derecho de las familias a visitar a estas personas. Recordó que en mayo ya se denunció la situación que se vivía en los centros de mayores y de discapacidad de La Palma y fue entonces cuando las consejerías de Sanidad y Derechos Sociales del Gobierno de Canarias publicaron una orden con las medidas para estos espacios y demás establecimientos durante la crisis sanitaria que sirviera para adaptarse a la nueva normalidad.

No obstante, Rafael Yanes se comprometió a ponerse en contacto con el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, para "hacerle llegar la preocupación de este colectivo y estudiar el margen de maniobra que tenemos ante esta situación" en la que, reconoció, "es difícil llegar a un equilibrio para garantizar la salud de las personas, tal y como debe hacer el Gobierno, pero al mismo tiempo, permitir medidas menos restrictivas".

La portavoz de los centros de atención a personas con discapacidad intelectual de Tenerife y Gran Canaria, Inmaculada González, recordó ayer que fue con el inicio del estado de alarma sanitaria cuando cesó la actividad de los centros de día de Canarias. Desde entonces, hay usuarios que permanecen en sus casas sin que se les de la opción de recibir ningún tipo de servicio y otros permanecen en los centros sin que sus familias puedan acudir a visitarlos, ni ellos puedan salir a hacer actividades puntuales al exterior.

"Cuando finalizó el estado de alarma pensamos que los centros estarían habilitados para volver a ofrecer sus servicios y que existiría un protocolo para abordar esta nueva situación pero a día de hoy seguimos sin respuestas", lamentó González ante el Diputado del Común. La también madre de un usuario afirmó que "se les está privando de su libertad" porque no se han adaptado los servicios para los diferentes perfiles de usuarios y muchos de ellos se encuentran internos en estos centros desde el pasado mes de marzo.

En cuanto a los usuarios que se benefician de los centros de día, la portavoz solicitó un servicio a domicilio para ellos porque "hay que buscar una alternativa para las familias", afirmó Inmaculada González. Por todo ello, los padres de los usuarios reclamaron ayer "una solución con la que se garantice la seguridad de los usuarios y los trabajadores".

Y es que estas familias "no han tenido alivio desde el pasado 14 de marzo y se están produciendo situaciones dantescas". Y todo ello en un sector que no se ha visto especialmente afectado por la pandemia. Inmaculada González recordó que "el índice de contagios entre los discapacitados no es nada comparado con lo que ha ocurrido en las residencias de mayores", y diferenció las dos realidades que se han vivido a lo largo de los últimos meses en estos sectores tan sensibles. Es por eso que los padres de los usuarios de los centros de discapacitados sentenciaron que "el Covid-19 ha supuesto un retroceso para nosotros porque todos los avances que habíamos logrado durante los últimos años se han venido abajo en tan solo cinco meses y no sabemos cuándo volveremos nosotros a la nueva normalidad".