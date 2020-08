Ocho claves para el regreso a las aulas

Ante el malestar existente en la comunidad educativa sobre la falta de medidas concretas para el inicio del curso académico en apenas cuatro semanas, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias asegura que se cumplirán los plazos establecidos para comenzar las clases "de forma presencial y con todas las garantías de seguridad" el 15 de septiembre en los colegios -Infantil y Primaria-, y el 16 en los institutos -Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato-. Los padres y madres de alumnos, los propios estudiantes y los sindicatos coinciden sin embargo en que hay "mucha incertidumbre" a día de hoy sobre el regreso a las aulas y la mayor preocupación es la seguridad. Por ello solicitan que se ponga sobre la mesa los planes de contingencia específico de cada centro. En este sentido, la Consejería ha anunciado que la próxima semana saldrán las instrucciones para la elaboración de los planes de contingencia en cada centro, cuyo retraso obedece a que se han tenido que adaptar a la nueva normativa del Ministerio.

Educación recuerda que ya existe el Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias en el que se está trabajando y que recoge medidas como el aumento de las plantillas docentes, la contratación de auxiliares de comedor escolar o la introducción de la figura del responsable Covid en cada centro educativo. "El protocolo, elaborado entre las consejerías de Educación y Sanidad, y avalado por un grupo de expertos que han intervenido en su diseño y redacción, tiene como primer objetivo la seguridad desde el punto de vista sanitario, y la presencialidad porque es la mejor forma que tenemos para el desarrollo de la educación de nuestros alumnos y nuestra población", señalan fuentes de Educación, que desgranan las claves para el inicio de curso.

Seguridad. Una de las medidas que integra el citado protocolo para garantizar la seguridad sanitaria es la implantación en cada centro de la figura del responsable Covid. Se encargará de coordinar la formación e información con sus compañeros docentes y será el vínculo entre el colegio o instituto y el centro de salud más cercano. Además, cada centro tendrá una zona de aislamiento para, en caso de detectarse algún caso o sospecha de contagio en el centro, se aísla al alumno, se contacta con el centro de salud y la familia. Para el sindicato Anpe Canarias, en el protocolo sanitario para centros educativos "manifiestamente mejorable", no se hace referencia al uso de elementos tan comunes como termómetros, ni de los ascensores, y tampoco se establece el procedimiento a seguir con el alumnado, docentes y no docentes que no puedan asistir al centro por cualquier motivo relacionado con la Covid-19, como contagio, cuarentena, por ser especialmente sensibles al virus...

Espacios. Como principal medida de seguridad, en Infantil y Primaria se realizarán los grupos de convivencia estable, las denominadas burbujas escolares, donde el alumnado de cada grupo entrará con la mascarilla y la distancia física recomendada hasta que llegue a su aula, se lavará las manos antes de entrar y se quitará la mascarilla una vez dentro. "En Primaria los espacios no suponen un problema porque se tratan como grupos de convivencia estables, y se flexibilizará el horario de entrada y salida de los centros, de manera que se pueda escalonar la entrada para evitar aglomeraciones de padres y alumnos, y se utilizarán todos lo accesos disponibles para este fin".

Una medida que no convence a las organizaciones sindicales, que considera que el actual protocolo de seguridad no recoge las garantías necesarias para iniciar el curso en medio de una pandemia sanitaria. "No creemos en las burbujas escolares, si estamos hablando de que hay 25 alumnos en un aula, por las tardes se van al fútbol, con los primos, al parque con los abuelos... no existe la burbuja fuera, indica Pedro Crespo, presidente de Anpe Canarias.

En lo que respecta a Secundaria y Bachillerato, la Consejería señala que se garantizará una distancia de metro y medio entre el estudiantado. Para el acceso al centro se organizarán las rutas del alumnado que deberán llevar siempre mascarilla y cumplir el distanciamiento físico. Dentro del aula, también estarán separados por un metro y medio, y para ello, los directores de centro junto a la inspección educativa ha medido centro a centro y aula a aula, se ha hecho un recuento de los metros cuadrados, y se ha establecido el número máximo de alumnos para respetar esa seguridad. "Eso requiere de más instalaciones. Hemos empezado de menor a mayor edad, teniendo en cuenta la autonomía del alumnado, de forma que empezamos por primero, que si ante ocupaban cinco aulas, ahora a lo mejor son siete aulas las necesarias; una vez que contabilizamos todas las aulas necesarias para este curso, procedemos con las de segundo año, y así sucesivamente. Desde el momento que se ocupa todo el centro, pasamos a los alumnos mayores, de los cursos superiores al turno de la tarde".

Esta medida tampoco ha sido bien vista por el alumnado, "porque los estudiantes tienen más actividades, como idiomas, deportes, música... que necesitamos poder conciliar". Anpe Canarias, por su parte, entiende el turno vespertino "como último recurso porque no ayuda a la conciliación de la vida laboral, y porque hay muchas actividades que los niños tienen organizada por las tardes".

Ratios. Tanto para los sindicatos como para las ampas, una de las principales demandas es la bajada de las ratios, estableciendo un máximo de 10 o 15 alumnos por aula. En este sentido, la Consejería de Educación asegura que las ratios van a bajar como consecuencia directa de la necesidad de garantizar el espacio de metro y medio entre alumnos. Y en el caso de Infantil y Primaria, al estructurarse las clases en burbujas escolares, la administración educativa indica que se mantienen las ratios establecidas, pero se va a elevar la plantilla de profesorado de apoyo. "Entra dentro del plan de refuerzo de inicio de curso, y si un colegio estima bajar las ratios con este profesorado de apoyo, está dentro de la autonomía del centro".

Profesorado. Otra de las medidas que lleva aparejada el aumento de los espacios y la bajada de las ratios, es la necesidad de incrementar las plantillas docentes. La Consejería ha anunciado un incremento importante, estimado en un principio en unos 3.000 profesores, matizando que las contrataciones se llevarán a cabo por trimestre, en función de la evolución pandémica. "Todo dependerá del presupuesto, pero se está haciendo un gran esfuerzo para conseguir el dinero porque la educación es una prioridad del Gobierno de Canarias".

Anpe Canarias señaló la respecto el compromiso de Educación de abrir las listas de especialidades en la última semana de agosto para proceder a contratar al nuevo profesorado en septiembre. "Nos han comunicado que el primer nombramiento tendrá fecha hasta el 31 de diciembre, y luego se prorroga con la intención que sea hasta el 30 de junio. Nuestra petición es que sea el año concreto, que la organización del curso esté clara desde el principio y que se cuente con todo el profesorado para el curso completo", apuntó Crespo. "Aquí no se trata de una reivindicación laboral, sino de una demanda de garantías de seguridad y que se tenga en cuenta a los profesores que son personas de riesgo".

Comedores. Para hacer frente a la demanda de los comedores escolares, Sanidad ha anunciado un incremento de plantilla en torno a 400 auxiliares de comedor; además de ajustar los turnos en algunos centros o duplicar los espacios en otros. "El protocolo prevé que Infantil pueda empezar antes, los de 1º de Primaria empezarían también antes, y así se cumplen las horas de comedor". En el caso de los centros más grandes donde se complica el aumento de turnos, se utilizarán aquellas estancias comunes, como bibliotecas, salas de música... para duplicar el espacio de los comedores, de forma que se pueden doblar los turnos de forma simultánea en dos espacios con los nuevos auxiliares de comedor. "También se estudia la posibilidad de parcelar el comedor con pantallas portátiles de plástico, especie de cortinas que puedas mover para optimizar todos los espacios, sobre todo en los centros grandes con muchos comensales".

Enseñanza virtual. Aunque la apuesta de Educación es la enseñanza presencial, también han adoptado medidas encaminadas a reforzar la enseñanza virtual. Ayer publicaron un plan de digitalización dirigido a reforzar la formación docente y el diseño de herramientas digitales para el alumnado y para el profesorado. "El profesorado deberá incluir la programación digital en la planificación normal del aula, de forma que si hay que hacer un aislamiento del centro, o de algún grupo concreto, se pueda continuar con la misma programación desde casa".

Anpe Canarias demanda al respecto "una plataforma online de garantía de seguridad y calidad". Y el alumnado, a través de la Asociación Udeca se muestra partidario de un modelo mixto que combine la enseñanza presencial con la online. Los padres y madres de alumnos, a través de la presidenta de Confapa Canarias, Josefa Méndez, priorizan la enseñanza presencial. "Si tuviera que ser online, que sea en los cursos superiores".

Transporte. Para el transporte escolar, el protocolo incluye la obligación de llevar mascarillas, introduce el gel para la higiene de manos antes de entrar, y se asignarán los asientos a cada alumno. Asimismo, también se incrementarán las rutas de transporte, incluyendo a los estudiantes de educación obligatoria a los que se le asigne el turno de tarde.

Acogida temprana. Tanto para la acogida temprana como tardía, se solicita la colaboración toda la comunidad educativa y a las ampas, para que no haya aglomeraciones, se respeten la distancia de seguridad y el alumnado llegue al centro con mascarilla.