Así elige "novia por una noche" el dueño de una discoteca

En Ibiza, la fiesta lo rodea todo: ir en coche por esta isla te permite contemplar carteles que no publicitan un gimnasio, un supermercado o una firma de coches como suele ser habitual en el resto de España; lo que se muestra en ellos son las numerosas discotecas como Amnesia, Pacha o Ushuaia, por mencionar tan solo las más conocidas. Otra muestra de que el desfase está a la orden del día en esta zona es la historia que hoy nos llega desde el O Beach Club.



Este local, ubicado en la mítica localidad de Sant Antoni, está dirigido por el propietario Wayne Lineker, un conocido empresario en la isla que en esta ocasión no ha dudado ni un segundo en elegir "novia por una noche" de la forma más vergonzosa posible: empuja a cada una de las chicas que están situadas en fila a la piscina, y la "afortunada" es la única que queda en pie. Además, todas ellas posan en bikini como si de un escaparate se tratase.





This is up there with the worst thing I've ever seen, I'd be disowning my daughter straight away pic.twitter.com/RoTURD0zYx