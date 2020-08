Los empresarios de la noche, contra la decisión del Ejecutivo regional

"Estamos muy sorprendidos con la decisión de nuestro Gobierno de prohibir que las discotecas abran sus puertas. Hemos hecho las cosas correctamente y tenemos aplicaciones que nos permiten guardar los datos de nuestros clientes para que, en el caso de que se produzca un contagio, sea fácil localizarlo", señaló ayer Israel Melián, presidente de la Asociación de Ocio Nocturno en Canarias. Y es que, a su juicio, la determinación no solo es "injusta" para los trabajadores del sector, sino que servirá también para "impulsar" a los jóvenes a reunirse de forma masiva y clandestina en espacios privados. "A las 10.00 horas, antes de que Ángel Víctor Torres compareciera, mantuvimos una reunión con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, en la que pusimos sobre la mesa que si el ocio nocturno cerraba, los jóvenes no dudarían en convertirlo en ocio clandestino", apuntó.

Además, según explicó el presidente de la citada asociación, la restricción se traducirá en "la muerte" del 90% del sector. "Ya aventurábamos la desaparición del 50% de los locales que dedican su actividad al ocio nocturno en Canarias, pero ahora todo va a ir a peor. De hecho, son muchos los compañeros que no han podido volver a abrir sus negocios tras el fin del estado de alarma, porque sus condiciones eran muy precarias", anotó Melián.

10.600 empleados

En base a las palabras del profesional, la decisión del Ejecutivo podrá significar el despido de 10.600 empleados en el Archipiélago. "Lo que se debe exigir es el cumplimiento de todas las medidas de seguridad en los locales y, el que no lo haga, que sea sancionado severamente. Lo que no se puede hacer es condenar a un sector al cierre definitivo", valoró.

Asimismo, no dudó en reivindicar la necesidad de que el Ejecutivo regional conceda ayudas al los empresarios para poder subsistir, al menos, hasta que la cifra de nuevos contagios experimente una reducción significativa. "Aún no tienen nada pensado para nosotros, por lo que no existen respuestas para nuestro conflicto", lamentó.

Teniendo en cuenta esto, Melián espera que el Gobierno "recapacite" y ofrezca una solución en un breve período de tiempo. "Si esto no ocurre, van a acabar con todo un sector y será algo irrecuperable", valoró.

Por su parte, Antonio Márquez, portavoz del mismo colectivo, reconoció que la decisión le ha pillado "por sorpresa", y coincide con Melián al garantizar que serán "incalculables" los daños y las pérdidas que causarán a los trabajadores. Pero esto no es todo, pues a esto hay que sumarle la "incertidumbre" de los numerosos empleados que se verán sometidos a un nuevo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), y que no tendrán la seguridad de recuperar sus puestos de trabajo.

"No creemos que los rebrotes estén sucediendo solamente en los locales nocturnos. ¿Cerrarán también los supermercados si se producen contagios?", cuestionó Márquez. Para después asegurar que, "la gente seguirá demandando ocio, y al final lo que se va a lograr es que aumente la diversión barata, sin ningún tipo de control ni vigilancia, además de las fiestas ilegales en villas y otros puntos de encuentro de carácter privado".

Por último, el portavoz quiso hacer especial hincapié en la importancia de que el Ejecutivo regional facilite "alternativas eficaces" a este sector que, "sin esperarlo", se ha convertido en uno de los más "castigados" por los efectos de la pandemia.