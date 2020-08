La ULL aboga por un modelo semipresencial que prime la actividad práctica

La Universidad de La Laguna (ULL) apostará por un modelo de "presencialidad adaptada" para el próximo año. Básicamente se tratará de un modelo semipresencial en el que se primen las actividades esperimentales o experimentales, aunque sin renunciar a la posibilidad de que se realicen algunas clases presenciales "en grupos medianos o pequeños", tales como seminarios o talleres.

Es uno de los tres escenarioes incluidos en un documento remitido a la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidada y la Acreditación (Aneca), por parte de la ULL, en el que se expone la previsión de actividad docente para el curso 2020-21. En él se definen tres posibles escenarios, optando claramente por poner en marcha el primero de ellos. Se trata del modelo de presencialidad adaptada, mientras que el segundo es el de docencia no presencial (por ahora no contemplado) y uno tercero que se refiere al de docencia plenamente presencial y que no parece probable que pueda ejecutarse.

En este sentido, en el escenario deseado, los grupos en el aula estarán determinados por el número máximo de estudiantes que puedan coincidir. Además, se velará por que los subgrupos y equipos de trabajo colaborativo del alumnado se mantengan constantes y se asegure el aislamiento social. La presencialidad física se compatibilizará con la participación telemática del resto del alumnado, dado que las clases se retransmitirán en tiempo real de manera online. El resto de las actividades formativas se realizarán de manera no presencial tanto por retransmisión directa como en diferido, así como por medio de videollamadas.

En este primer escenario - con el que la ULL pretende abrir el curso- los exámenes finales se realizarán preferentemente de forma presencial, respetando las restricciones de distanciamiento. No obstante, si hubiera que imponer el segundo escenario, los examenes se harían en línea para los estudiantes que no opten a la evaluación continua. Las defensas de los trabajos finales (TFG y TFM), se pretenden realizar de manera presencial; mientras que se velará para que las prácticas externas sean en un 50% presenciales.