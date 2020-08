La ULL culmina su plan de contingencia para el próximo curso

La Universidad de La Laguna (ULL) remite a la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) un documento en el que da cuenta de forma pormenorizada de su previsión de actividad docente para el curso 202/2021, así como de los diferentes escenarios que contempla, en función de cómo vaya evolucionando la situación sanitara acarreada por la extensión de la pandemia.

El texto se centra en la Adenda General y el Plan de Contingencia de la institución académica, describiendo los posibles escenarios, el sistema de evaluación, el modelo de prácticas externas, las orientaciones para la realización de los Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster y añadiendo algunos planes iniciados en este curso pero que también van a tener continuidad en el siguiente, como el Plan de acompañamiento del profesorado o el Plan de digitalización y brecha digital.

A la espera de conocer la valoración que la ANECA hace de este documento, en él se definen tres posibles escenarios, optando claramente por poner en marcha el primero de ellos. Se trata del modelo de presencialidad adaptada, mientras que el segundo es el de docencia no presencial (por ahora no contemplado) y uno tercero que se refiere al de docencia plenamente presencial y que no parece probable que pueda ejecutarse.

Las actividades docentes que se desarrollen en presencialidad adaptada tendrán en cuenta las medidas higiénico sanitarias previstas por las autoridades sanitarias, garantizando la seguridad del profesorado, alumnado y personal de administración y servicios. Así, indica el texto, se buscará el mayor grado de cumplimiento del plan de estudios a través de la formación presencial. Se mantendrá la máxima presencialidad de las actividades formativas compatibles con las restricciones sanitarias y la disponibilidad de espacios y recursos, con la posibilidad de recurrir a la rotación en clases presenciales. En este sentido, se primará la presencialidad física en las actividades de carácter práctico o experimental y aquellas otras realizadas en grupos medianos o pequeños, tales como seminarios o talleres.

Los grupos en el aula vendrán determinados por el número máximo de estudiantes que puedan coincidir. El documento añade que se velará por que los subgrupos y equipos de trabajo colaborativo del alumnado se mantengan constantes y se asegure el aislamiento social. La presencialidad física se compatibilizará con la participación telemática del resto del alumnado a través de la transmisión síncrona de las actividades por medio de dispositivos instalados en las aulas. El resto de las actividades formativas se realizarán, de manera no presencial de forma preferentemente síncrona o asíncrona a través de las aulas virtuales o sistemas de videoconferencia en función de las necesidades docentes de cada titulación. El documento también vela por la coherencia de las adaptaciones realizadas a nivel titulación de forma que existan criterios comunes a todas las asignaturas.

En cuanto al sistema de evaluación, el texto recoge que habrá de tenerse en cuenta los criterios generales establecidos en la adenda general, en la idea de facilitar su aplicación en los escenarios 1 y 2, en línea con lo ya realizado en el segundo cuatrimestre del curso 2019/2020. Como ya sucediera en el curso que ahora termina, se priorizará la modalidad de evaluación continuada, que será compatible con la realización de pruebas objetivas finales. Se recomienda la utilización de pruebas procedimentales como memorias, ensayos, proyectos o casos resueltos.

En este primer escenario con el que se abrirá el próximo curso, las pruebas de evaluación finales de las asignaturas se realizarán preferentemente de forma presencial, respetando las restricciones de distanciamiento, mientras que en el segundo escenario se llevarían a cabo en línea para aquellos estudiantes que no hayan superado la evaluación continua u opten por esta modalidad.

En lo referido a las asignaturas de prácticas externas, se indica que las de carácter curricular para las titulaciones de grado, de carácter obligatorio, prevalecerán sobre las no curriculares. Cuando no sea posible realizar el número de horas presenciales en la entidad colaboradora por cualquier circunstancia, se combinarán con un volumen razonable de resultados de aprendizaje. Se intentará que, indica el texto, al menos el 50% sea presencial.

Para los trabajos Fin de Grado y Fin de Máster, se pretende en este primer escenario facilitar su realización presencial en las actividades lo requieran, como es el caso del uso de laboratorios o de trabajos de campo. La defensa de estos trabajos ante un tribunal también está prevista que sea presencial.

Digitalización y acompañamiento

La Universidad de La Laguna puso en marcha en el curso que ahora finaliza varios planes de apoyo institucional, que de nuevo volverán a ser convocados en el curso 2020/2021, acompañados de nuevos recursos. Uno de ellos es el Plan de digitalización y brecha digital, a través del cual se desarrollaron una serie de acciones para atender las necesidades de alumnado, profesorado y personal de administración y servicios. Así, se prestaron 375 ordenadores portátiles y 48 webcams, además de 390 conexiones a Internet.

Está prevista la puesta en marcha del Plan de formación en competencias digitales, con la impartición de nuevos títulos propios dirigidos exclusivamente al profesorado de la institución académica, al tiempo que también habrá formación para el alumnado en varios niveles de dificultad. Igualmente, y dentro del habitual Plan de formación del Personal Docente e Investigador están incluidos varios módulos que abordan esta materia.

En cuanto al Plan de acompañamiento del profesorado, en el curso 2019/2020 se creó una plataforma de dinamizadores para la docencia no presencial. Así, se asignaron profesores-dinamizadores por departamento, atendiendo al número de profesores adscritos al mismo, con el objeto de acompañar y asesorar durante el desarrollo de la docencia no presencial, buscar espacios para intercambiar experiencias y garantizar el trato personal con compañeros y compañeras con mayor conocimiento sobre docencia en línea. Este año volverá a estar nuevamente operativo.