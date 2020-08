Los expertos aconsejan que la mascarilla sea permanente también en la vía pública

El aumento del número de contagios y de rebrotes de coronavirus en diferentes puntos de España, ha llevado a todas las comunidades autónomas a endurecer las normas sobre el uso de las mascarillas. La última en seguir esta estela ha sido Canarias, cuya modificación entró ayer en vigor, aunque a diferencia del resto de regiones, en las Islas no es obligatorio llevar la protección facial en la vía pública siempre que se cumplan las medidas de distanciamiento físico de 1,5 metros, mínimo.

Una decisión que no comparten muchos expertos porque consideran que en la actualidad no se respeta la distancia física en los espacios exteriores.

Es el caso de Antonio Sierra, especialista en Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública y uno de los científicos que integran el Comité Técnico de Emergencia por Covid-19 de Canarias, quien se manifiesta partidario de ampliar la obligatoriedad de la mascarilla a los espacios exteriores. "La gran defensa que podemos tener es mascarilla, higiene de manos y distancia física de 1,5 metros. Por desgracia se está viendo que esa distancia no se respeta en espacios exteriores, incluido en nuestra comunidad, por tanto mi opinión es que sea obligatoria y mejor antes que después".

Sierra matizó que, aunque la situación en Canarias es mejor que en la mayoría de las regiones españolas, hay que endurecer las medidas de protección debido al comportamiento del coronavirus. "En estos momentos el virus está en sus horas bajas y por eso vemos sobre todo casos asintomáticos y pocos enfermos en UCI y hospitalizados, pero yo soy muy partidario de que como vamos a tener coronavirus para mucho tiempo y van a llegar los catarros y gripe, y la segunda onda de la Covid-19, la protección individual debe ser máxima. La mayor defensa frente a este virus, por la gran cantidad de formas leves y asintomáticas que hay, son la mascarillas, higiene de manos y distancia física. Muchos, sobre todo los jóvenes, no están respetando las distancias sociales, ni en interior ni en exterior, y yo soy partidario de hacer cada vez más obligatorio el uso de mascarilla en el exterior. Ahora podemos esperar, pero cuando llegue septiembre habrá que hacerla obligatoria", apuntó el científico, que tiene una dilatada experiencia en el estudio de virus respiratorios. "Estamos ante un enemigo que es muy difícil de controlar", subrayó.

Lluis Serra Majem, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la ULPGC también es partidario de extender el uso de la mascarilla en la calle, principalmente en los espacios urbanos. "Lo cierto es que en el exterior el virus va a ser mucho más difícil de transmitir, no obstante, yo haría obligatorio la mascarilla en la vía pública porque facilitaría mucho el cumplimiento y la imposición de sanciones a quienes incumplen las medidas de protección. En el País Vasco por ejemplo, si sales sin mascarilla a la calle un policía no te multa pero si te avisa de que te la tienes que poner. Aquí es imposible que te digan nada. El cumplimiento de la mascarilla se vigilaría o reforzaría en núcleos urbanos y donde haya grandes aglomeraciones, aunque no sería necesario en el mundo rural o en sitios poco concurridos".

Por su parte, el jefe de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública de Canarias, Amós García Rojas recuerda que la mascarilla ya es obligatoria en la vía pública siempre que no se cumpla la distancia física de 1,5 metros. "Los elementos de control sobre el problema se tienen que situar en el contexto de dónde se están produciendo los contagios, que es fundamentalmente en ámbitos cerrados, reuniones familiares, de amigos... Desde esa perspectiva, el uso de la mascarilla tendría un mayor sentido en el contexto del ambiente cerrado, más que en el abierto. No tiene sentido tener mascarilla cuando paseas por la orilla de Las Canteras y no hay nadie. En la calle es obligatoria la mascarilla si no se guarda la distancia".