Los canarios podrán utilizar la 'app' de rastreo de Covid-19 la próxima semana

Los canarios podrán empezar a usar la aplicación móvil de rastreo de casos, 'RadarCovid', la próxima semana. El Estado considera que el Archipiélago cumple los requisitos necesarios para adherirse a un acceso anticipado y "de urgencia" a esta herramienta de diagnóstico precoz cuya implantación temprana le permitiría mantener a raya los casos importados turísticos de cara al mes de agosto. Y el Gobierno autonómico se ha comprometido a hacerlo.

Así lo confirmó ayer la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, en una rueda de prensa telemática en la que insistió en que Canarias "está muy preparada" ya que ha sido quien ha desplegado la prueba piloto de 'RadarCovid' en La Gomera. Una experiencia de pruebas puesta en marcha desde el 29 de junio hasta el 31 de julio y que Artigas describió como todo un "éxito".

De esta manera, los residentes en las Islas podrán empezar a descargar y hacer uso de la aplicación -que aún se encuentra en fase beta- de manera anticipada partir del 10 de agosto, aunque la Consejería de Sanidad confirmó ayer que tienen pensado implantarla a partir del día 15. Con esta integración, los canarios se convierten en los primeros españoles en disponer de esta herramienta, ya que no estará disponible en todo el país hasta un mes más tarde, el 15 de septiembre.

Pero Canarias no será la única que se beneficie de este acceso anticipado. La Secretaría de Estado también contempla que al menos otras dos comunidades puedan testear de inmediato la aplicación en un ambiente real. Entre las candidatas se encuentra Baleares -por tener la misma condición turística que Canarias- y alguna otra región que estuviera atravesando una situación de rebrote en ciernes, aunque no ha sido confirmada por el Gobierno central. En este sentido, la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, consideró que tanto Canarias como Baleares pueden estar interesadas en implantar de forma urgente este método de rastreo que podría "ayudar" a controlar la gran afluencia turística de ambos archipiélagos.

"Estamos definiendo una primera fase de implantación en modo de urgencia el 10 de agosto", afirmó Ortigas, que, a su vez, recordó que las comunidades deberán estar de acuerdo en su implantación temprana, ya que deben llevar a cabo planes de desarrollo del aplicativo en la región. Y es que, para poder acceder plenamente a las funciones de la app, la comunidad autónoma debe primero aceptar su uso para posteriormente conectarla a sus herramientas propias de gestión de avisos sanitarios y establecer el sistema de códigos por el que se rige su funcionamiento.

"Las comunidades deben decidir quién será el encargado (dentro del sistema sanitario) de proporcionar ese código", señaló Carme Ortigas que indicó que es necesario establecer este canal de retorno "cuando una persona detecta que está infectada" antes de integrarla como una herramienta de rastreo más. Las comunidades que cumplan los requisitos y se comprometan a implantarla de inmediato se lo deberán trasladar en los próximos días al Ministerio de Sanidad.

El resto de las regiones, por tanto, tardarán un tiempo más en poder beneficiarse de esta herramienta. Como confirmó la Secretaría de Estado de Digitalización, la aplicación dispondrá de una versión más avanzada que estará disponible para toda España a partir del 15 de septiembre. "Es un mes antes de lo que inicialmente habíamos previsto", alegó Artigas, que admitió que la situación actual que están atravesando algunas comunidades -que están sufriendo rebrotes - ha obligado a recortar los plazos inicialmente previstos. En esta futura versión, la aplicación integrará algunas mejoras en su funcionamiento. Así, el Ministerio está valorando la posibilidad de facilitar la llamada del usuario a los servicios sanitarios introduciendo un botón que le redirija directamente a la centralita de rastreadores de la región. Asimismo, plantea traducir la aplicación al resto de lenguas oficiales de España en esta versión final. No obstante, el planteamiento es crear una app accesible para todos. Por esa razón, el plan de despliegue "urgente" que tendrá lugar durante agosto también contempla la traducción inmediata de la aplicación al inglés antes del 15 de agosto para facilitar su integración en las zonas de España que la directora general de Salud Pública, considera "críticas" debido a su afluencia turística. Mediante el uso generalizado de RadarCovid, el rastreo en Canarias no solo podría alcanzar a más personas en menos tiempo, sino que ayudaría a controlar los brotes importados desde otros países o comunidades autónomas que, actualmente, conforman una parte importante de los nuevos casos constatados en el Archipiélago.



El doble de contactos

La capacidad de detección podría llegar a duplicarse. Según los datos que la Secretaría de Estado ha obtenido de la experiencia piloto realizada en La Gomera, el uso masivo de la aplicación ha permitido hallar al doble de contactos por persona contagiada que el que logran los rastreadores manuales. Durante este periodo de pruebas realizado en la isla colombina se han detectado unos 6,4 contactos estrechos por cada persona (ficticia) contagiada. Esta cifra dobla la eficiencia del equipo de rastreadores de la Consejería de Sanidad en Canarias, que detecta una media de 3,4 contactos estrechos por cada persona contagiada con Covid-19. No obstante, y como tuvo a bien remarcar Ortigas, este índice es superior a la que logran actualmente otras comunidades.

La experiencia piloto de 'RadarCovid' ha demostrado que la aplicación puede convertirse en un recurso eficaz para frenar la expansión de la pandemia. La Secretaría de Estado así lo afirmó ayer tras evaluar su eficacia a través de cuatro indicadores: la adopción, el compromiso, la retención y el funcionamiento.

El primer objetivo del piloto fue evaluar la adopción de la herramienta, es decir, el número de personas que la descargarían. Para ello se fijó que deberían ser 3.000 los gomeros que se deberían descargar la aplicación para que resultase efectiva. Esta meta se rebasó en un 10% en la isla y, aunque no era aún funcional, ha llegado a descargarse por más de 60.000 personas en toda España. "Estas cifras demuestran el interés de la población en disponer de esta herramienta", afirmó la secretaria de Estado.

Una vez culminada esta primera fase, se comenzó a monitorizar la aplicación en un ambiente ficticio en el que la isla se enfrentara a varias oleadas con numerosos positivos en Covid-19. "Simulamos un rebrote en cuatro oleadas de contagio", afirmó Carme Ortiga, que recordó que aproximadamente 300 betatesters actuaron como personas contagiadas. Finalmente, seis de cada diez participantes en la experiencia piloto comunicaron los positivos ficticios.

A pesar de la baja adhesión a este indicador, Ortigas se mostró optimista ya que muchas de las personas que probaron la aplicación afirmaron saltarse este paso porque no lo consideraron necesario al no ser una experiencia real. "Creemos que en el mundo real será mucho mayor", alegó Ortigas, que aprovechó para mostrar la necesidad de que exista una cooperación ciudadana para que se garantice el éxito de la app. La buena predisposición de la mayoría de los gomeros, ha permitido reducir el tiempo en el que se notifican los posibles contagios. El 78% de los participantes que resultaban contagiados de manera simulada -y a los que se les proporcionaba un código como persona infectada por coronavirus- lo comunicaban en menos de 24 horas. Una vez descargada, era imprescindible que la aplicación permaneciera instalada en la terminal móvil para que fuera efectiva. En este sentido, el 83% de las personas que participaron en este piloto, la continuaron utilizando durante toda la prueba. Los usuarios puntuaron con un notable alto (8,2 sobre 10) la aplicación, que destacó por su funcionalidad, su preservación privacidad y su fácil manejo. Ocho de cada diez la valoraron como una herramienta útil en la prevención de contagios por Covid-19.



Un complemento útil

"Es un complemento útil", afirmó Artigas, que remarcó que su utilización "puede ayudar a incorporar más PCR manuales". "La app ve más que nosotros, es más rápida que nosotros y tiene mejor memoria", concluyó la secretaria de Estado haciendo hincapié en que esta app logra recordar incluso a aquellas personas que nos hemos cruzado pero que las personas contagiadas no suelen mencionar por no tener una relación estrecha con ellos. Por su parte, Pilar Aparicio recordó que RadarCovid se puede convertir en "herramienta complementaria a los rastreadores manuales" que también se beneficiarán de la implementación de esta herramienta. La aplicación funcionará, en este sentido, como un primer corte epidemiológico que permitirá a los rastreadores agilizar los procesos de detección, saltándose algunos pasos de las entrevistas a los contactos estrechos.

Los científicos estiman que, para que la aplicación ponga coto a la pandemia, al menos el 60% de la población debe integrarla en su día a día. No obstante, como señaló el asesor técnico del proyecto, Pablo Rodríguez, no parece que este porcentaje tenga un comportamiento "binario". "No es que haya un umbral de adopción de la app que dé buenos resultados y que por debajo de eso no funcione", recalcó Rodríguez, que insistió en que "un 20% de la población podría ayudar a reducir la pandemia un 30%". Por tanto, tendría un comportamiento "lineal" que permitiría atajar más o menos la epidemia a razón de las personas que se la descargaran y la utilizaran. "La clave es la fiabilidad", concluyó Artigas, que culminó afirmando que "no existe una cifra mágica" por lo que emplazó tanto a las comunidades autónomas como al propio Gobierno estatal a realizar una campaña de sensibilización para lograr frenar la expansión de la Covid-19 en España.