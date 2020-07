Rodríguez reconoce "dificultades muy serias" para incorporar a 3.000 profesores al nuevo curso

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha asegurado este martes durante una comparecencia en el Pleno del Parlamento de Canarias que espera "dificultades muy serias" en la apertura de nuevo curso escolar y la necesaria incorporación de entre 2.500 y 3.000 nuevos profesores.

"Lo que dicen las leyes es que tenemos que hacernos cargo de la apertura de curso y vamos a tener una dificultades muy serias. Tenemos que contratar este año 2.500-3.000 profesores; métanse en la cabeza lo que significa contratar 2.500 efectivos humanos", aseveró el también consejero canario de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

Rodríguez, de hecho, se mostró seguro de hacerlo --"lo vamos a hacer"-- aunque dijo desconocer "todavía cómo lo vamos a financiar". Así se expresaba al ser preguntado por ayudas complementarias a autónomos, como la ampliación de la tarifa plana, para lo que remitió directamente a las Cortes Generales, que "son las competentes".



Lucha contra la crisis

"Dediquemos el esfuerzo frente a la peor crisis de nuestra historia de manera coordinada y eficiente. No puede estar todo el mundo en todos los ámbitos. Yo no soy partidario. Por eso, el 99 por ciento de los recursos de esta Comunidad van a ir a la estructura de competencia, a lo que dicen las leyes y lo que dicen las leyes es que tenemos que hacernos cargo de la apertura de curso", razonó.

Así, sostuvo que a eso "sí" está "dispuesto a responder": "porque son nuestras responsabilidades". Rodríguez relató que durante la negociación del conocido como Pacto para la reconstrucción de Canarias los sindicatos le pidieron que complementara el 30 por ciento del salario que perdían los empleados en Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) y que él se negó por exceder sus competencias.

"En el pacto por la reconstrucción de Canarias los sindicatos nos decían: ¿por qué usted no le completa el 30% restante del sueldo? Y yo les decía: porque no es nuestra responsabilidad, porque no tenemos capacidad financiera para hacernos cargo de asuntos que no son de nuestra competencia. Lo nuestro es la sanidad, la educación, las viviendas o las carreteras", remarcó.

Además, recordó que "cada ayuda" que se intenta lanzar "supone un expediente" y que no se trata solo de anunciarla, sino de llevarla a cabo de manera efectiva. Eso "no quiere decir", precisó, "que los ayuntamientos y los cabildos no hagan cosas y nosotros también", pero cada uno respecto a sus competencias.