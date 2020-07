La juventud se tapa la boca

'Tapando bocas'. Este es el nombre de la campaña que ha puesto en marcha la Consejería de Juventud del Gobierno de Canarias para concienciar a la población más joven sobre la importancia del uso de la mascarilla, así como del resto de medidas sanitarias recomendadas, para reducir el riesgo de contagio.

Ponerse la mascarilla. Este gesto tan sencillo como vital en los tiempos de la Covid-19 es el protagonista de la nueva campaña de la Consejería de Juventud del Gobierno de Canarias que pretende concienciar a los jóvenes sobre la importancia de taparse la boca para combatir al virus. La iniciativa, que se llevará a cabo durante el próximo mes y pretende llegar a 11.500 contactos, tiene por objetivo promover el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias que también incluyen el uso del hidrogel y el mantenimiento de la distancia de seguridad para romper la cadena de contagios que, desde hace varias semanas, ha tenido un repunte tanto en el país como en el Archipiélago, precisamente, entre la población de menor edad.

Es por esto que, además de repartir 5.000 mascarillas, será un grupo de 18 chicos y chicas de entre 20 y 30 años los que se encargarán de hablar de tú a tú con sus coetáneos sobre el papel que ellos también juegan en la lucha contra el coronavirus. Para ello, el equipo, que posee una alta capacidad de comunicación y cuenta con una formación en animación sociocultural o son estudiantes de Ciencia de la Salud, recorrerán durante los fines de semana de agosto los distintos lugares en los que se concentra el ocio juvenil, tanto por las tardes como por las noches.

Entre estos promotores se encuentra Idaira Bujeda Molina, quien a sus 26 años considera que el hecho de ser el rostro -tapado por la mascarilla- de esta campaña va a ayudar a que los jóvenes se sientan "más cómodos" a la hora de hablar sobre las recomendaciones sanitarias. Su compañero, Javier Sarmiento Martel, estudiante de Medicina de 19 años, también cree que la cercanía de edad permitirá una mayor concienciación en este sector poblacional.

"No queremos ser como unos padres, sino decírselo más amigablemente para que llegue más a ellos y no lo vean como una orden sino como algo que deben hacer por ellos, por su familia y por el resto del mundo", asegura Laura Monedero Ramos, aspirante a estudiante de Enfermería de 19 años que también integra el equipo, al igual que Miriam Carmona Bordón. Esta psicóloga de 25 años que ha trabajado en el entorno infantojuvenil también señala que esta campaña "es muy útil por el grupo al que va dirigida y el riesgo que supone que ellos no se protejan".

La iniciativa, que lleva por lema Con la boca tapada estás más san@, se llevará a cabo en los lugares con alta concentración de jóvenes de 15 a 30 años como el Centro Comercial Las Arenas o la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. Asimismo, se realizará en zonas comerciales de Santa Cruz, Valle Gran Rey y San Sebastián en La Gomera, Los Llanos y Santa Cruz, La Restinga y Frontera o Las Rotondas y Puerto del Rosario, Charco de San Ginés o Biosfera en Lanzarote, donde los promotores trabajarán en pareja.



Cuestionario

La campaña incluye un cuestionario a los jóvenes sobre el uso de la mascarilla o el gel hidroalcohólico, qué les preocupa más de la Covid-19, cómo previenen los contagios, qué tipo de mascarilla usan, entre otras preguntas, con el objetivo de recabar datos para elaborar diferentes estrategias en los próximos meses.

"Hay un pensamiento extendido en la sociedad de que el segmento más joven de la sociedad es el que menos está siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, debido principalmente a la baja incidencia de la enfermedad entre los niños y jóvenes. Sin embargo, es muy importante concienciarles e informar de que pueden ser grandes transmisores del virus. Eso queremos: concienciar, antes que castigar. No queremos echarles la bronca, queremos que entiendan el mensaje", afirmó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, durante la presentación de este proyecto.

En el acto también estuvo presente la directora general de Juventud, Laura Fuentes, quien recordó que en la actualidad se están produciendo varios repuntes entre la población joven. "Es gente a la que le apetece salir después de todo el tiempo que llevamos en casa, pero hay que salir y ser responsables porque nuestros mayores pueden pasarlo mal y contagiarse", apostilló antes de recordar que, a pesar de que la juventud tiene un menor riesgo dado que la enfermedad se presenta de forma asintomática o con sintomatología leve entre el colectivo, "hay que contribuir también a reducir el riesgo" entre las personas más vulnerables evitando convertirse en propagadores del virus. "Por eso esta campaña de que jóvenes conciencien a otros jóvenes de la importancia de taparse la boca, porque tapándonos la boca vamos a estar más sanos y protegemos también las personas a las que queremos", aseveró.

"Nuestro objetivo es llegar a los 11.500 contactos", indicó la directora general de Juventud, quien también hizo hincapié en que la información que los jóvenes reciben hoy es vital para promover esta concienciación y obtener resultados satisfactorios en beneficio de la salud de todos. Para la campaña Tapando bocas, la dirección general de Juventud ha encargado para su distribución 5.000 mascarillas que se repartirán entre los contactos que se vayan realizando. A este respecto, señaló que las mascarillas han sido encargadas a la empresa Guayarmina Textil, una empresa canaria con más de 40 años de historia, perteneciente al programa Consume Canario y que es con un Centro Especial de Empleo, donde más del 75% de la plantilla tiene una discapacidad reconocida del 33% o superior y donde un alto porcentaje, además, son mujeres.