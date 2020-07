El aumento de los contagios obliga a las comunidades a redoblar las restricciones

El continuo aumento del número de casos de Covid-19 registrado esta pasada semana en España ha obligado a los gobiernos regionales a redoblar las restricciones para tratar de controlar la epidemia, como el cierre de locales de ocio nocturno o hacer retroceder algunos territorios a las fases de desescalada. El anuncio de Reino Unido de imponer una cuarentena de 14 días a los viajeros procedentes de España puso fin a una semana marcada por un aumento de los contagios, que se acercan a los mil en un solo día, según los datos que notifica el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la cifra más alta desde antes de que finalizara el estado de alarma.

No obstante, el Gobierno asegura que España se encuentra en un escenario de control de la epidemia y que los brotes "estaban previstos" y se han detectado "precozmente". Ante esta situación, algunas comunidades han tomado ya medidas, algunas de ellas relacionadas con locales de ocio, origen de varios brotes que han afectado, especialmente, a personas jóvenes. Y otras las preparan o afirman estar dispuestos a elevar los controles y limitaciones para contener la propagación de los brotes de contagio.

Cataluña es una de las comunidades más afectada por los rebrotes y arranca la última semana del mes de julio con la orden de cierre total de discotecas para intentar contener el virus, al entender que en estos lugares cerrados la clientela no respeta la distancia de seguridad y no suele usar mascarilla. Cataluña ha notificado en las últimas 24 horas 886 nuevos contagios, frente a los más de 1.400 casos del sábado con un total de 90.613 casos acumulados desde el inicio de la pandemia, y las cifras aportadas por las empresas funerarias no registran nuevas víctimas mortales en las últimas horas.

El aumento constante de casos en Aragón, más de 4.000 desde el fin del estado de alarma, ha llevado al Gobierno autonómico a establecer restricciones de la fase 2, rígida o flexibilizada, en seis comarcas, incluida la capital, aunque la consejera de Sanidad, Sira Repollés, asegura que cualitativamente la situación no es preocupante, ya que entre el 40 y el 70% son asintomáticos. Para el Ejecutivo de Javier Lambán la transparencia en los datos frente a otros territorios está generando efectos negativos sobre la imagen de la comunidad, por lo que pedirá al Ministerio de Sanidad que homologue y verifique las cifras que publican las autonomías.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha advertido de que el Gobierno regional cerrará los locales de ocio nocturno "si fuera necesario" y ha señalado que se han detectado unos 80 casos de coronavirus que han entrado por Barajas, de los que sólo cuatro han sido notificados a la Comunidad, mientras que el resto se han detectado a través de la red sanitaria madrileña. Actualmente, en la Comunidad de Madrid, que junto con Canarias no ha impuesto el uso obligatorio de mascarillas, hay 182 personas que están dedicadas a realizar labores de "rastreo".

En Euskadi crece la preocupación de las autoridades sanitarias, ya que en los últimos ocho días el número de nuevos contagios ha superado el millar. A pocas semanas de que comiencen las fiestas patronales de las capitales vascas y de numerosas localidades, el Departamento de Salud ultima una orden para restringir el ocio nocturno y la hostelería que podría dar a conocer esta semana.

Ayer entró en vigor la resolución del Ejecutivo cántabro, entre otras medidas, obliga al cierre de discotecas, salas de fiestas, cafeterías, restaurantes, bares y otros establecimientos hosteleros a las 2.00 de la madrugada, la reducción de los grupos de 25 a 15 personas y el registro de clientes en algunos establecimientos.