Canarias adelanta en tres meses la convocatoria para proyectos de discapacidad

La convocatoria de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud financiará con 4,4 millones de euros la ejecución de proyectos que fomenten los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia. Las entidades tienen de plazo para presentar sus proyectos hasta el 10 de agosto.

El director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, señala que este año se abre con antelación, tres meses antes que el año pasado, la convocatoria de subvenciones y "el compromiso es que el próximo año se publique en el primer trimestre para que las entidades tengan mayor solvencia en el desarrollo de sus proyectos, algo que fue imposible este año con la paralización que supuso el decreto del estado de alarma". Explica que parte con un presupuesto inicial semejante al del año, 4,4 millones de euros, pero la idea es que "ninguna entidad que cumpla con los requisitos se quede sin financiación para desarrollar su proyecto".

Los proyectos presentados deberán acogerse a una de las actividades de las cinco líneas de actuación que definen las bases. La prevención de la discapacidad o la dependencia e integración social contempla proyectos dirigidos a la atención temprana, hasta 180.000 euros por proyecto o para el desarrollo de modelos experimentales e integración social. Una segunda línea está dirigida a la protección de las personas con discapacidad o dependencia; una tercera para proyectos dedicados al apoyo a la familia y a la persona cuidadora no profesional, como respiro familiar, acciones de acompañamiento a la familia y a la persona cuidadora no profesional y formación para familiares y personas cuidadoras no profesionales; la cuarta línea de actuaciónse refiere a proyectos de promoción de la vida autónoma e independiente: servicios de intérprete de lengua de signos española, servicio de guía intérprete de personas sordo/ciegas/deficientes audiovisuales y servicio de agente de desarrollo comunitario; asistencia personal en el domicilio y en el entorno y transporte de personas y comida a domicilio; y la última se orienta a financiar proyectos de mejora de los servicios: actividad, adecuación de servicios y adquisición e instalación de productos de apoyo para la eliminación de barreras físicas en edificios públicos no administrativos de ayuntamientos canarios con menos de 20.000 habitantes, como centros ocupacionales o culturales, y que podrán recibir una ayuda de hasta 60.000 euros para hacer más accesibles sus edificios.

Podrán acogerse a las subvenciones entidades sin ánimo de lucro y que desarrollen su actividad en el ámbito de Canarias. Deben estar inscritas en el registro regional de entidades colaboradoras en la prestación de servicios sociales de Canarias al menos un año antes de la fecha de publicación de la convocatoria y recoger en sus estatutos, como fin de la asociación o de la fundación, intervenciones en el ámbito de la discapacidad o la dependencia, acordes con las previstas en las bases.

La cuantía solicitada no podrá ser inferior a los 6.000 euros y la máxima será la que contempla cada actividad, se podrá suponer el 100% del coste total del proyecto objeto de subvención, salvo lo dispuesto en los máximos de cada una de las actividades. Ninguna entidad podrá recibir subvenciones por un global que supere los 250.000 euros, salvo que, tras efectuar el reparto entre todas las entidades que resulten beneficiarias, sobrase presupuesto.

Todas las solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través de la sede electrónica de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, en la dirección y en un plazo de 15 días laborables a partir del martes 21.