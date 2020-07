Monedero: "Los poderosos han seguido conspirando durante la crisis sanitaria"

Juan Carlos Monedero, exsecretario en el Proceso Constituyente y del Programa de Podemos, asegura que "los poderosos han seguido conspirando durante la crisis sanitaria". Ese no solo fue el hilo conductor de la charla que dio ayer en la sede santacrucera de la formación morada, sino uno de los ejes centrales de su publicación más reciente: "El libro es un argumentario necesario para romper con un pensamiento mágico que daba por sentado que después del Covid-19, como la gente había aplaudido en los balcones a las ocho (la siete en Canarias), íbamos a salir buenos y benéficos como apuntaba la Constitución de 1812", describe el politólogo madrileño en relación a los motivos que le llevaron a escribir El paciente cero eras tú (Pasajes políticos en tiempos de coronavirus).



"Hay que seguir peleando"

"Todo lo que no peleemos no lo vamos a conseguir". Esa es la idea que Monedero transmite en un título en el que, según él, hubo diferentes niveles de confinamiento. "Los poderosos no se han confinado", incidió antes de denunciar sin tapujos que "estos han estado tramando el último gran zarpazo a la democracia", subraya en una fase de su intervención en la que inevitablemente habla de recorte de los derechos laborales y de la privatización sanitaria. "Ahora mismo la señora Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, está privatizando un sector de un hospital", puso como ejemplo de los cambios que se van a producir próximamente.

"Aún es pronto para interpretar las consecuencias que nos va a dejar el coronavirus, pero como decía Marx, el mundo no hay que interpretarlo sino transformalo". En este proyecto, por último, hay un capítulo especial dedicado a los países más poderosos de la Unión Europea y el papel que están jugando en el proceso de reconstrucción.