Duque: "Todos en Europa reaccionamos demasiado tarde por pocos días"

Pedro Duque (Madrid, 1963) fue el primer astronauta español en el espacio y tripuló en dos misiones la nave Soyuz. El titular de Ciencia e Innovación, ingeniero aeronáutico, es un ministro de perfil técnico y trato afable que no rehúye las preguntas sobre temas de actualidad política.

El Gobierno presentó este mes un plan de choque para la ciencia. ¿La pandemia ha evidenciado que hace años que dejó de ser una prioridad en España?

Estaba ya demostrado de mucho antes. España tuvo una reacción anómala a la anterior crisis. Los demás países invirtieron en conocimiento e innovación y en España lo que se hizo fue desinvertir, gastar menos. La consecuencia ha sido que el nivel de vida de los españoles se estanca y eso es consecuencia de no tener suficiente innovación. La pandemia ha puesto ante los ojos de todo el mundo la necesidad de tener estructuras de ciencia y empresariales sólidas para pode reaccionar rápido.

¿Va a reclamar el ministro más dinero en el presupuesto del Estado o hay demasiadas prioridades económicas por la crisis?

Esa es la dicotomía a resolver y hay que hacerlo con una solución distinta a la anterior crisis. No puede ser lo uno o lo otro. Una crisis necesita un esfuerzo, como ha hecho el Gobierno, con la protección de más de cinco millones de personas que reciben ingresos que provienen del Estado. Hay que proteger primero a las personas, pero hay que guardar para Ciencia e Innovación y que no nos pille igual la próxima crisis.

¿Tiene sentido que por ejemplo Defensa reciba 8.000 millones de presupuesto y Ciencia 2.000, esto es, cuatro veces menos?

Las cifras del Ministerio de Defensa no las puedo constatar, tampoco se me ha ocurrido ir mirando el detalle de otros ministerios, pero está claro que el de Ciencia tendría que incrementarse muy sensiblemente. La idea es tener unos presupuestos semilla que hagan que empresas y sector privado incrementen la innovación. Es la palanca necesaria, que el dinero público se multiplique.

¿Lo tiene cuantificado?

En términos de PIB, unos cinco o seis mil millones para llegar a la media de la Unión Europea.

¿Está España en la actualidad en condiciones de ser el primer país en hallar la vacuna para el coronavirus?

El sistema de ciencia español ha sufrido mucho durante más de una década, aunque en los últimos dos años hemos incrementado. Algunas áreas de la ciencia han podido continuar aunque en condiciones infinitamente peores que en otros países. Una de ellas, hemos tenido suerte, ha sido el estudio del coronavirus y los anteriores virus y posibles vacunas y se está trabajando en 12 proyectos de vacuna de forma diligente, pero no parece que vayan a ser los primeros que se pongan en el mercado.

¿Por la gran competencia?

Hay 180 proyectos de vacuna registrados en el mundo. España tiene que seguir alentando y fomentando a los científicos que están detrás de las vacunas.?Será un valor de futuro. Hay que continuar, aunque no se llegue el primero al mercado. Nunca se sabe si el primero tiene el producto mejor.

EE UU ha comprado todo el 'stock' mundial del antiviral remdesivir. ¿Puede ocurrir lo mismo con la vacuna?

No, esto está ya organizado. En EE UU el Gobierno está haciendo contratos con empresas farmacéuticas que dicen tener posibilidad de vacuna en seis o doce meses y comprando para toda su población. Pero esas empresas están instalando también capacidad de fabricación en Europa y la UE está unida. Pero que un país acapare todas las vacunas no va a pasar porque se pueden producir en otros sitios. De hecho, dos o tres fabricantes extranjeros están pensando en fábricas españolas para hacer parte de su producción.

Con perspectiva ya de tres meses, ¿actuó el Gobierno con la celeridad suficiente ante el virus?

Lo que sabemos ahora es que todos los países europeos reaccionamos unos pocos días demasiado tarde. Pero eso no se podía saber entonces. No había una información sobre la que tomar decisiones y ni siquiera se sabía si los asintomáticos contagiaban y la OMS decía que llevar mascarilla no era tan importante. Hubiéramos podido tomar decisiones más drásticas unos pocos días antes, aunque los números no lo decían. Si hubiéramos tenido la clarividencia de saber que los números (contagios) estaban, aunque nadie nos lo decía, hubiéramos podido tomar decisiones más drásticas unos días antes. Pero solo unos pocos días porque nadie hubiese creído que había una necesidad. ¿Cómo cierras un país si la gente no tiene sensación de peligro y los números no los tenemos?

¿Tuvo la sensación en algún momento de que el Gobierno se vio o podía verse desbordado?

Lo que no entendía era cómo no nos desbordábamos, porque había mucho que hacer. Y fui testigo de cambiar rápidamente de dirección y en cuestión de días. Por ejemplo con la compra de suministros, donde se hicieron cambios que yo nunca había visto en una administración pública y a unas velocidades tremendas. Se sacaron fuerzas de donde no había, se buscaron expertos, se contrataron aviones, se decidieron cosas en horas. España puede estar orgullosa del trabajo hecho. No el Gobierno, sino el país entero, tanto por las decisiones tomadas como por el civismo y la responsabilidad que han demostrado los españoles. Dentro de las circunstancias tampoco se podía hacer mucho más.

¿Si Europa obligara a hacer recortes a cambio del dinero para facilitar la reconstrucción qué haría el Gobierno?

No creo que estemos ahí ahora mismo. Hemos aprendido que la vía de reducir los fondos de los servicios públicos no es la vía de la recuperación. Eso se ha aprendido en Europa completamente. En los próximos dos o tres meses tendremos que presentar planes claros de los proyectos en los que utilizar ese dinero que la UE pone a nuestra disposición. La receta de los recortes no vale. En España todo lo que se pudo recortar, se hizo. E incluso muchas cosas que no se debieron tocar como la ciencia, la educación o la sanidad. Soy muy optimista, creo que de esta crisis España va a salir reforzada.

¿Preferiría pactar los presupuestos del Estado con Ciudadanos o con la mayoría de izquierdas que propició la investidura?

No estoy ahora mismo pensando en eso. Lo mejor es centrarnos en hacer un esquema que de verdad funcione sobre cómo vamos a salir en los próximos cuatro años y tratar de encontrar los mayores consensos posibles. No tenemos muchas opciones. Hay que encontrar la solución correcta y si nos desviamos con temas ideológicos nos alejaremos. Cuanto más amplio sea el consenso, mejor.

¿Hay algún plan para recuperar la fuga de talentos que emigró por falta de recursos?

Sí, y el momento de invertir en ciencia y en esa gente es ahora. Hay que poner más dinero para crear más puestos para científicos y en la dotación de los programas de atracción de talen tos.

Su nombre ha sonado para ocupar la dirección de la agencia espacial europea. ¿Le motiva?

He trabajado desde que era pequeño en los programas de la agencia europea del espacio y es algo que conozco. Y visto que se ve de forma positiva por parte del presidente, lo hablaremos. No es una decisión personal. Cuando un ministro opta a un cargo de representación internacional tiene que ser una decisión del Gobierno y del presidente, pero tenemos unas cuantas semanas para pensar esto.

¿Echa de menos ese trabajo vinculado al espacio?

No, valoro la oportunidad que se me dio de formar parte del Gobierno y de poner sobre la mesa y arreglar las deficiencias de la ciencia, aunque la cantidad de meses que hemos estado en funciones nos ha impedido ir más rápido. Además, Ciencia lleva las áreas del espacio en España por lo que no me he desligado del todo nunca.