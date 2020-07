Unas 18.800 firmas piden al Parlamento una ley de protección de árboles urbanos

Representantes de la iniciativa legislativa popular que solicita tramitar una ley canaria de protección del arbolado urbano entregaron en la mañana de ayer en el Parlamento de Canarias en Santa Cruz de Tenerife un total de 18.798 firmas que defienden esta propuesta que quiere salvar estos elementos naturales de la acción humana. El portavoz de Parents for Future (organización que ha promovido esta recogida de firmas durante los últimos meses), Domingo Afonso, explica que "es urgente" adoptar medidas que garanticen la conservación de los valiosos árboles que en la actualidad sufren las "agresivas actuaciones" urbanas.

Las 18.798 firmas entregadas ayer han sido recogidas, desde el pasado 9 de enero, en las ocho islas del Archipiélago para que pueda salir adelante esta iniciativa legislativa popular que busca la protección de todos los árboles urbanos y evitar así las "talas indiscriminadas" con "una figura legal que los proteja", precisó Afonso en la puerta del Parlamento antes de hacer entrega en el Registro de Entrada de los documentos recabados.

La comisión promotora de esta iniciativa recordó ayer que en la actualidad no existe ninguna ley que proteja a los árboles situados en suelo urbano. "Calculamos que son más de 100.000 los arboles que están en el punto de mira de las corporaciones locales pero, hoy por hoy, estos ejemplares tienen el mismo valor que un banco y por tanto son maltratados sin ningún tipo de freno legal", advirtió el portavoz de Parents for Future. Por todo ello, la agrupación pretende ahora con su idea "dotar a las corporaciones locales de un instrumento que tenga un marco legal sobre el que actuar". Domingo Afonso recordó que "las talas que ponen en peligro a estos árboles no siempre se deben a decisiones propias sino a presiones vecinales porque hay mucha gente a la que no le gustan los árboles".

Así pues, la ley que los promotores esperan que surja a raíz de esta recogida de firmas "impedirá la tala indiscriminada y también las podas drásticas, obligando a hacer un inventariado de todos los árboles urbanos y obligando a cuidarlos, tanto si son públicos como privados". Y es que la iniciativa legislativa popular quiere que estos árboles queden protegidos "como elementos de infraestructura verde al servicio de todos los ciudadanos puesto que nos proporcionan oxígeno, crean biodiversidad urbana, son el último refugio para los pájaros, filtran la contaminación atmosférica, ayudan a amortiguar las temperaturas y hacen de las ciudades un lugar más agradable", enumeró Afonso.

Los representantes de esta iniciativa celebraron ayer la gran acogida que ha tenido su idea, que también ha sido apoyada por las dos universidades públicas de Canarias. "También contamos con el apoyo de los ayuntamientos de Telde y El Paso" y "hemos enviado a los 88 ayuntamientos de Canarias un escrito para que se pronuncien a favor de esta ley y que pueda servir de base para que haya una figura de protección".

No obstante, Afonso puntualizó que "no pretendemos ir contra nadie, sino dotar de una legislación a unos seres indefensos que son los grandes árboles urbanos". El portavoz recordó que "las talas de arboles son continuas en Canarias". El caso más reciente ha sido el de una enorme palmera de 23 metros de altura situada junto al convento de San Francisco, en La Orotava, que se taló hace pocos días. "Pero es una acción común en todas las corporaciones y, solo en Las Palmas de Gran Canaria, mil árboles han sido talados con la obra de la metroguagua".