Preparados para educar con la mejor tecnología antes y después del Covid-19

La experiencia es un grado. Esta frase parece resumir a la perfección la situación de los centros educativos que antes de la pandemia habían decidido introducir el uso de la tecnología en sus clases con un enfoque pedagógico innovador. Esa apuesta temprana por la mejora constante está haciendo posible que en estos momentos de incertidumbre estos colegios e institutos del Archipiélago tengan más capacidad de adaptación para continuar con su labor docente, a pesar de que las aulas han tenido que permanecer cerradas.

Cada año nacen nuevos proyectos de innovación educativa que tienen por objetivo ofrecer a los alumnos una experiencia de aprendizaje más activa y acorde con las necesidades de la sociedad actual. Enmarcados en estos proyectos de innovación, destaca el uso educativo del iPad por ser la opción más versátil, resistente y segura. En este sentido, más de 25.000 alumnos canarios utilizarán el iPad en su proceso de aprendizaje el próximo curso.

Se trata de una estimación realizada por Apple en Canarias, que a través de su equipo de Educación trabaja para que el uso educativo de la tecnología se naturalice en las aulas y sirva de apoyo para promover metodologías que mejoren el aprendizaje. De este modo, los estudiantes cuentan con una herramienta de gran calidad para potenciar todo tipo de habilidades y conocimientos, tanto en condiciones de clases presenciales, como semipresenciales o a distancia, tal y como ha tenido que establecerse durante los últimos meses debido a la incidencia del coronavirus.

Tanto la empresa de tecnología como los centros educativos saben a la perfección que la educación es un proceso emocional que necesita del contacto humano. Y aunque pueda parecer que el empleo de la tecnología borra parte de ese aspecto, las propuestas de uso educativo del iPad se encaminan precisamente a fomentar la colaboración, la creatividad y la conexión del alumno con el mundo real. Así, los centros obtienen una gran variedad de beneficios y posibilidades con el uso de estas plataformas.

Por un lado, esta herramienta se puede emplear de manera presencial para desarrollar multitud de actividades y proyectos en los que la tecnología se humaniza más que nunca al servicio del aprendizaje. Además, es de gran ayuda para educar en una sana y responsable ciudadanía digital. Por otro lado, y dadas las circunstancias a las que se ha tenido que hacer frente con la llegada del coronavirus y la implantación de la educación a distancia, la función de estas herramientas se centra en promover, en la medida de lo posible, el apoyo emocional a través de la comunicación con el profesorado y los compañeros. De este modo, se emplean instrumentos como videoconferencias, trabajos en equipo, juegos o actividades interactivas que potencian la personalización del aprendizaje y la autonomía a través del empleo de la última tecnología.

Los proyectos iPad One to One cada vez están más extendidos en las Islas, lo que significa que los alumnos, desde 1.º de Primaria hasta 2.º Bachillerato, cuentan con la mejor tecnología para ir desarrollando habilidades acordes con sus características y talentos personales. En este sentido, hay que resaltar lo beneficioso que resulta también el uso del iPad para atender las necesidades educativas especiales de los estudiantes.

En Canarias, el equipo de Educación de Banana, certificado por Apple, se ocupa de asesorar y atender las necesidades específicas de cada centro educativo en aspectos técnicos, pedagógicos y formativos. Estas tres áreas son igual de importantes para consolidar un uso responsable y productivo de la tecnología.

Los proyectos de uso educativo del iPad que se están desarrollando en las Islas, tanto en centros públicos como concertados o privados, tienen por objetivo apoyar nuevas metodologías para el aprendizaje. En estos casos, siempre la tecnología se encuentra al servicio de ofrecer a los alumnos nuevas posibilidades educativas. Sus resultados son contundentes. "El aprendizaje es más motivador, personalizado, autónomo, creativo, colaborativo y en consonancia con el mundo actual", afirman los docentes.