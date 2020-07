"Nuestro objetivo es formar a los alumnos en ciudadanía digital"

Formar a los alumnos en ciudadanía digital. Ese es el objetivo de los centros Luther King en Tenerife. Los tres colegios del grupo, ubicados en La Laguna, San Miguel de Abona y Arafo, han encontrado un excelente aliado en el proyecto iPad One to One. Luther King siempre ha perseguido la excelencia educativa y considera la innovación y la mejora permanente piezas fundamentales para lograr este objetivo.

Hace ya cinco cursos que comprendieron que las aulas de informática tradicionales no iban a permitir que la tecnología se integrara de manera natural en el día a día de su alumnado, por lo que iniciaron la búsqueda de herramientas que estuvieran a disposición de todos en el lugar y el momento precisos. "El iPad nos permite no solo tener al alcance de la mano infinidad de recursos educativos y avanzar en la adquisición de la competencia digital, sino que posibilita la introducción de metodologías que diversifiquen las formas de enseñar y de aprender", indica Elena García, coordinadora académica y de innovación educativa de los centros Luther King.

De este modo, alumnos desde 1º de Primaria y hasta 2º de Bachillerato emplean en la actualidad el iPad como una herramienta más y "la experiencia nos reafirma que ha sido una decisión acertada", sentencia la coordinadora académica. Actualmente unos 3.300 alumnos de los centros Luther King se benefician de las bondades de tener diariamente en sus manos este instrumento tan versátil y fiable.

Uno de los principales objetivos de poner en marcha este proyecto es "formar a nuestro alumnado en ciudadanía digital en su sentido más amplio", explica García, quien añade que "no solo perseguimos el desarrollo de las destrezas de nuestros alumnos para manejarse con la tecnología de forma útil y creativa, sino que lo hagan con gran sentido crítico y, sobre todo, responsable".

A pesar de que los iPad se han convertido en grandes aliados durante el confinamiento y los días en los que se ha tenido que desarrollar la docencia virtual, Elena García afirma que "estamos completamente convencidos de que la docencia presencial es insustituible" porque "el valor de lo que aporta cada docente a sus alumnos es incalculable". Sin embargo, la coordinadora académica añade que "haber apostado por un proyecto tecnológico desde hace años nos ha permitido seguir avanzando en las programaciones según lo previsto", a pesar de la anómala situación de los últimos meses: "Contábamos con la ventaja de que nuestro alumnado ya estaba familiarizado con el uso del iPad y nuestros docentes perfectamente preparados para impartir sus clases y realizar la acción tutorial de manera virtual".

Esta buena experiencia se vio reflejada hace unos días en los resultado de una encuesta realizada por los centros entre las familias de los alumnos. "Creemos que es esencial que cada familia nos trasmita su valoración y experiencia ante esta situación sin precedentes", relata Elena García, quien celebra el alto grado de satisfacción que se desprendió del sondeo, con una puntuación general de 9,01 sobre 10. Además, este cuestionario sirvió para resaltar "el gran compromiso y esfuerzo del profesorado por mantener el ritmo habitual del Proyecto Luther King, además de una atención constante al alumnado y sus familias", precisa García.