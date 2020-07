El 89% de los alumnos de la provincia superan la EBAU, menos que en 2019

El 88,92% de los estudiantes que se presentaron a la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la universidad (EBAU) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife aprobaron los exámenes. La Universidad de La Laguna (ULL) hizo públicas ayer las calificaciones de los 5.021 alumnos que se matricularon para desarrollar esta prueba, que en Canarias tuvo lugar la pasada semana, entre el miércoles y el sábado, y en las que 4.430 han sido considerados aptos tras la primera corrección de los exámenes. El pasado año, cuando la convocatoria ordinaria tuvo lugar en junio, se presentaron 4.006 alumnos en la provincia tinerfeña y aprobaron 3.944, lo que supuso un 94,26%.

De este modo, el índice de aprobados en las pruebas de la EBAU en las dos universidades públicas canarias cayó este año en más de cinco puntos con respecto a los exámenes de 2019. Y es que en la provincia de Las Palmas, los aprobados bajaron hasta 89,3 %, frente al 95,48 % de 2019 -6,18 puntos porcentuales menos-, mientras que en Santa Cruz de Tenerife el retroceso fue más pequeño aunque alcanzó los 5,34 puntos.

Las pruebas de este año se han celebrado a primeros de julio, con un mes de retraso frente al calendario inicialmente previsto. Este decisión tuvo que ser tomada debido al confinamiento establecido por la pandemia, que obligó al cierre de los centros educativos en el último trimestre. Las universidades públicas canarias afirmaron ayer que, aunque los estudiantes tenían más opciones de elección de preguntas en los exámenes en relación a años anteriores -una modificación que se estableció dadas las dificultades derivadas de la crisis sanitaria-, los criterios de corrección han sido los mismos que en ediciones anteriores. El segundo llamamiento se producirá este año también más tarde, el próximo mes de septiembre.

En Tenerife, el porcentaje de aprobados es del 88,78%, lo que equivale a 3.978 estudiantes de un total de 4.509 inscritos. Los suspensos fueron 502 y 33 alumnos aparecen como no presentados. En La Palma, de 399 inscritos aprobaron 357, lo que supone el 90,84%. Suspendieron 36 estudiantes y no se presentaron seis. En La Gomera, de 76 inscritos aprobaron 70 (92,11%) y suspendieron seis. Y en El Hierro, de 37 registrados superaron la prueba 29, lo que se traduce en el 78,38%. Además, ocho estudiantes no consiguieron el aprobado.

Por modalidades, en la de Artes se matricularon para realizar la prueba 244 personas, de las que aprobaron 215, lo que supone un 88,84%. En Ciencias hubo 2.670 inscritos, con 2.407 aprobados (90,56%); en Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario Ciencias Sociales, se matricularon 1.520 alumnos, de los cuales aprobaron 1.290 (86,11%); en Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario Humanidades, hubo 587 inscritos, de los que aprobaron 518 (88,70%).

Además de estos 5.021 alumnos, realizaron la EBAU en la provincia de Santa Cruz de Tenerife otros 644 estudiantes que se presentaron a la fase específica para subir una calificación anterior. Este apartado de carácter voluntario no aparece reflejado en los datos facilitados ayer por la Universidad de La Laguna puesto que todo el alumnado no realizó los exámenes y, además, existían varias opciones disponibles.



Preinscripciones



Tras la publicación de estas notas, los alumnos que así lo deseen pueden ahora presentar solicitud para que se le realice una revisión simple o doble corrección a las calificaciones obtenidas en las pruebas de acceso. La publicación de estas nuevas calificaciones se hará el próximo viernes. Con la nota obtenida en la EBAU, el alumnado puede ahora solicitar la preinscripción para solicitar plaza en alguna titulación de grado de la Universidad de La Laguna para el próximo curso académico. Este proceso se iniciará el lunes a partir de las 10:00 y permanecerá activo hasta el próximo día 21, a las 14:00 horas. El día 24 se publicará el estado de la solicitud de cada candidatura, es decir, si está admitida a trámite o no por alguna razón burocrática que la ha excluido. A partir de ese momento y hasta el día 27, habrá un plazo para solucionar cualquier eventualidad.

La primera lista de adjudicación de plazas se hará pública el día 30 de este mes y desde ese mismo día y el siguiente podrán matricularse aquellas personas que hayan obtenido un puesto en la titulación que solicitaron como primera opción. La segunda lista de adjudicación aparecerá el 4 de agosto y su matrícula estará disponible hasta el 6 del mismo mes. La ejecución de la lista de espera se celebrará los días 26 y 27 de agosto y su matrícula correspondiente, del 28 de agosto al 1 de septiembre.

Una vez culmine el procedimiento ordinario, la Universidad de La Laguna abrirá un periodo extraordinario para cubrir las vacantes que pudieran haber quedado en alguna titulación, que se abrirá entre el 18 y el 22 de septiembre.